Hytale sta andando molto bene anche su Twitch

Secondo i dati di PC Gamer, il 13 gennaio su Twitch Hytale è stato in grado di arrivare a 420.000 utenti contemporanei . Al momento della scrittura ci sono invece 145.837 spettatori, poco sotto a League of Legends (146.618 spettatori) e Counter-Strike (169.830), battendo però GTA 5 (114.164) e World of Warcraft (110.333).

Hytale sembra essere partito in quarta con l'Accesso Anticipato e a dimostrazione di ciò ci sono i risultati ottenuti su Twitch , la principale piattaforma di video streaming in diretta utilizzata da content creator videoludici.

I dati più recenti su Hytale

Ovviamente i dati di Twitch non tracciano in modo completo la situazione di Hytale. Sarebbe più utile avere una visione dei giocatori attivi, ma il Minecraft-like non è su Steam e non abbiamo accesso a tali informazioni.

In una diretta su YouTube, il canale Hytale News ha condiviso un dato dubbio, secondo il quale 2,8 milioni di giocatori erano connessi contemporaneamente in-game. Consideriamo però che il record su Steam è detenuto da PUBG con oltre 3,2 milioni di giocatori (gennaio 2018) è difficile credere che Hytale sia stato in grado di ottenere un risultato del genere in 24 ore dalla pubblicazione soprattutto senza il supporto di Steam.

Un post sul blog di Hytale ha affermato che "la domanda ha superato le nostre aspettative". Ciò implicherebbe che le vendite abbiano superato 1 milione di copie, dato che il fondatore di Hypixel, Simon Collins-Laflamme, aveva precedentemente scritto su Twitter che "ci aspettiamo oltre 1 milione di giocatori nel giorno del rilascio in accesso anticipato".