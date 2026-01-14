La colonna sonora di Assassin's Creed: Black Flag spunta su YouTube

Nelle scorse ore Ubisoft ha caricato su YouTube la colonna sonora di Assassin's Creed: Black Flag, effettuando dunque un'operazione apparentemente innocua ma che pochi, in realtà, pensano sia avvenuta in maniera casuale.
Viene infatti dato praticamente per certo che l'annuncio del remake di Black Flag sia imminente, e in quest'ottica la pubblicazione delle musiche del gioco sul canale Ubisoft Music potrebbe essere il chiaro segnale che qualcosa sta per accadere.
Naturalmente non si tratta solo di questo: contestualmente al caricamento dei brani della soundtrack, la casa francese ha anche preparato (e nascosto) diversi video su YouTube all'interno di playlist dedicate: un modus operandi già visto in passato in prossimità di reveal o rilanci importanti.
Inoltre, come abbiamo riportato ieri, Ubisoft sta anche aggiornando i siti ufficiali di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e Assassin's Creed: Black Flag Resynced, che dovrebbe essere appunto il titolo del rifacimento.
Tutto torna?
Classificato dal PEGI alcuni giorni fa, Assassin's Creed: Black Flag Resynced dovrebbe essere presentato a gennaio e uscire entro la fine di marzo, stando a quanto riportato da alcune fonti, anche se i documenti visionati non si sono rivelati sempre attendibili.
Certo, tempistiche del genere risulterebbero compatibili con i movimenti che stiamo osservando in queste ore, che come detto sembrano suggerire un annuncio imminente del remake: staremo a vedere se ci sarà un'ufficializzazione o se bisognerà attendere ancora.