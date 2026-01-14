PlayStation, Nintendo e Xbox pubblicano un documento condiviso sulla sicurezza nel gioco online

"Crediamo che il gioco sia per tutti e ci impegniamo a fornire esperienze positive e divertenti per tutti, in particolare per i nostri giocatori più giovani ", si legge in questa sorta di manifesto sul rinnovato impegno a mantenere un ambiente online sano per tutti gli utenti, in particolare per i più giovani.

Un impegno rinnovato ed evoluto

Si tratta di un rinnovo dell'impegno già comunicato nel 2020 con modalità simili dai tre maggiori produttori di console, nel quale si menziona quanto fatto finora e si rilancia la volontà di incrementare la sicurezza e la salute dell'ambiente online multigiocatore.

Un giovane giocatore online

Questo impegno si svolge soprattutto attraverso tre ambiti d'azione: prevenzione, collaborazione e responsabilità, che accomunano PlayStation, Nintendo e Xbox insieme ai partner nell'industria videoludica.

Dal punto di vista della prevenzione, vengono evidenziati i passi avanti effettuati sul fronte del controllo parentale, con i nuovi strumenti che tutte le console hanno messo a disposizione per controllare a vari livelli l'attività di gioco, promettendo ulteriori evoluzioni in questo ambito.

Sul fronte della collaborazione, si parla dell'impegno preso con tutta l'industria videoludica attraverso regolamenti, accordi e altri canali che aiutino a diffondere questa spinta verso un ambiente più sano, anche con iniziative, gruppi e organizzazioni specifiche.

Sul fronte della responsabilità, i produttori spiegano il fatto di trovare accordi con leggi e regolamenti locali e globali, di consentire sistemi più semplici per riportare violazioni ai codici di condotta e per evolvere le linee guida della community, oltre alla pubblicazione di regole che risultino chiare per tutti.

"Questa partnership riflette il nostro impegno a collaborare alla ricerca di soluzioni che migliorino la sicurezza dei giocatori e garantiscano che i nostri giochi siano accessibili a tutti. L'industria dei videogiochi ha una forte tradizione nel dare priorità alla sicurezza dei giocatori, in particolare dei bambini. Allo stesso tempo, riconosciamo che queste sfide richiedono collaborazione e valori condivisi, e quindi invitiamo altri soggetti a impegnarsi per la sicurezza e il benessere dei giocatori di tutto il mondo".