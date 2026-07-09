Acer Nitro V 15 con RTX 5060 è al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un portatile da gioco, l'Acer Nitro V 15 è attualmente su Amazon a 999 € rispetto al prezzo consigliato di 1.399 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddifatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Colori brillanti e gameplay fluidi
Questo notebook è dotato di scheda video NVIDIA RTX 5060 8 GB GDDR7 e processore Intel Core i7-13620H, con RAM da 16 GB e SSD da 1 TB. Il display da 15.6" Full HD da 165 Hz offre colori brillanti e immagini perfette in ogni contesto. Inoltre, sono presenti diversi strumenti audio e funzioni IA, oltre a poter monitorare le temperature interne e le impostazioni legate alle prestazioni grazie a NitroSense.
Si tratta di un prodotto che ti permetterà di giocare ai tuoi titoli preferiti senza alcun problema. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.