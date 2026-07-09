0

Acer Nitro V 15 con RTX 5060 è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il notebook da gaming Acer Nitro V 15 con RTX 5060, Intel Core i7-13620H e SSD da 1 TB.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/07/2026
Acer Nitro V 15

Se sei alla ricerca di un portatile da gioco, l'Acer Nitro V 15 è attualmente su Amazon a 999 € rispetto al prezzo consigliato di 1.399 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddifatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Colori brillanti e gameplay fluidi

Questo notebook è dotato di scheda video NVIDIA RTX 5060 8 GB GDDR7 e processore Intel Core i7-13620H, con RAM da 16 GB e SSD da 1 TB. Il display da 15.6" Full HD da 165 Hz offre colori brillanti e immagini perfette in ogni contesto. Inoltre, sono presenti diversi strumenti audio e funzioni IA, oltre a poter monitorare le temperature interne e le impostazioni legate alle prestazioni grazie a NitroSense.

Acer Nitro V 15
Acer Nitro V 15

Si tratta di un prodotto che ti permetterà di giocare ai tuoi titoli preferiti senza alcun problema. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Acer Nitro V 15 con RTX 5060 è al minimo storico su Amazon