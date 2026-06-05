Milan Games Week & Cartoomics 2026: annunciato il programma, biglietti in vendita da oggi

Da oggi sono ufficialmente in vendita i biglietti , che potrete acquistare a questo indirizzo , mentre l'organizzazione ha svelato oggi i primi dettagli del programma, che punta a unire community, ospiti internazionali e contenuti inediti in un fitto programma di tre giorni.

La road to Milan Games Week & Cartoomics 2026 è ufficialmente iniziata. L'evento, organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, tornerà dal 27 al 29 novembre 2026 negli spazi di Fiera Milano, trasformando quattro padiglioni - 9, 11, 22 e 24 - in un grande hub dedicato alla cultura pop in tutte le sue forme: fumetto, videogiochi, eSport, giochi da tavolo, collezionabili, cinema, serie TV e musica.

Tra gli ospiti confermati c'è anche "Grace" di Resident Evil Requiem

L'edizione 2026 punta a consolidare il ruolo della manifestazione come uno degli appuntamenti più importanti d'Europa per l'intrattenimento pop. Il tema scelto per quest'anno è "IN MOTION", un omaggio al cambiamento continuo che caratterizza la cultura pop. L'acqua, simbolo centrale dell'edizione, rappresenta il flusso costante di idee, linguaggi e immaginari che si trasformano e si contaminano.

Il poster ufficiale di Milano Games Week & Cartoomics 2026

A interpretare visivamente questo concept è Posuka Demizu, celebre illustratrice giapponese nota per The Promised Neverland, che firma il key visual ufficiale della manifestazione (l'immagine qui sopra): un poster ricco di dettagli, tra correnti impetuose, galeoni, forzieri magici e un omaggio alle macchine volanti di Leonardo da Vinci.

Sul fronte degli ospiti, l'edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca. Per la prima volta in Italia salirà sul palco Mark Waid, leggendario sceneggiatore statunitense che ha segnato la storia di personaggi come Flash, Daredevil e Superman, oltre a opere iconiche come la serie DC Kingdom Come. Con lui ci sarà anche John Romita Jr., uno dei disegnatori più influenti del fumetto americano, e Bill Morrison, figura chiave dell'espansione a fumetti di The Simpsons e Futurama.

Non mancheranno ospiti dal mondo dei videogiochi, sempre più riconosciuti come parte integrante della cultura pop. Tra le presenze confermate c'è Angela Sant'Albano, volto e voce di Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem, ultimo capitolo della storica serie Capcom.

Anche il Comune di Milano rinnova il proprio sostegno alla manifestazione, riconoscendone il valore nel coinvolgere le nuove generazioni e nel rafforzare il ruolo della città come polo internazionale dell'industria creativa. Milan Games Week & Cartoomics 2026 potrà inoltre contare su media partnership di rilievo con Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Radio 105 e UpTv, con altri ospiti e contenuti che verranno annunciati nei prossimi mesi.