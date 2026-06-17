WhatsApp, messaggi vocali più veloci grazie a una scorciatoia su Android

La novità è stata individuata nella versione beta 2.26.24.2 di WhatsApp per Android e riguarda un nuovo widget progettato per registrare e inviare messaggi vocali senza la necessità di aprire preventivamente una conversazione. Si tratta di una funzione ancora in fase di sviluppo, ma che conferma l'interesse della piattaforma verso strumenti capaci di velocizzare le operazioni più comuni.

WhatsApp sviluppa un widget per registrare e inviare note vocali

Secondo quanto emerso dall'analisi della versione beta, il nuovo widget avrà inizialmente dimensioni pari a 3x1 nella schermata Home, pur mantenendo la possibilità di essere ridimensionato dagli utenti in base alle proprie esigenze. Il funzionamento appare piuttosto semplice. Un tocco sul widget consentirà di avviare immediatamente la registrazione di una nota vocale. Una volta completato il messaggio, sarà possibile scegliere il destinatario oppure inviarlo contemporaneamente a più contatti.

Il nuovo widget per i messaggi vocali (fonte: wabetainfo)

Attualmente per inviare una nota vocale è necessario aprire l'applicazione, selezionare una chat e avviare la registrazione. Nel caso in cui si desideri condividere lo stesso contenuto con più persone, occorre successivamente inoltrarlo ad altre conversazioni. Il nuovo widget mira a concentrare tutte queste operazioni in un unico flusso più rapido.

Un ulteriore dettaglio riguarda la possibilità di utilizzare la registrazione anche come aggiornamento di stato. In questo modo gli utenti potranno decidere se condividere il contenuto con singoli contatti oppure pubblicarlo tra gli aggiornamenti visibili ai propri amici.

La scelta di dedicare un widget specifico ai messaggi vocali non appare casuale. Le note audio rappresentano infatti una delle modalità di comunicazione più utilizzate all'interno di WhatsApp e vengono impiegate quotidianamente da milioni di persone per conversazioni personali e professionali. Rendere questa funzione accessibile direttamente dalla schermata Home potrebbe quindi migliorare l'esperienza di utilizzo per chi fa largo uso dei messaggi vocali.

Il progetto si affianca a un altro widget già individuato nelle precedenti versioni beta. Quest'ultimo permetterà di visualizzare rapidamente gli aggiornamenti di stato pubblicati dai contatti e di creare nuovi contenuti senza aprire l'app. Il sistema dovrebbe mostrare principalmente gli utenti con cui si interagisce più frequentemente, grazie a un meccanismo di selezione automatica sviluppato da WhatsApp.

Per il momento il widget dedicato ai messaggi vocali non è disponibile nemmeno per i beta tester e rimane in fase di sviluppo interno. L'azienda non ha fornito indicazioni ufficiali sulle tempistiche di distribuzione, ma è probabile che la funzione venga distribuita inizialmente agli utenti iscritti al programma beta prima di raggiungere la versione stabile dell'applicazione.

Intanto WhatsApp finalmente cambia anche su Android: arriva la nuova interfaccia in stile iPhone.