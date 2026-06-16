WhatsApp, grandi rinnovamenti in arrivo: cambia anche la sezione Info

La novità è stata individuata nella versione beta 2.26.24.1 di WhatsApp per Android e interessa il modo in cui vengono modificati e visualizzati i messaggi presenti nella sezione Info del profilo . L'obiettivo sembra essere quello di concentrare in un'unica schermata tutte le opzioni necessarie per personalizzare il proprio stato testuale.

WhatsApp continua a lavorare su modifiche che puntano a semplificare la gestione del profilo degli utenti. Dopo aver introdotto alla fine del 2025 una versione evoluta della sezione "Info" con aggiornamenti temporanei e scadenza automatica, la piattaforma sta ora sperimentando una nuova interfaccia dedicata a questa funzione.

WhatsApp semplifica la gestione della sezione Info su Android

La modifica più evidente riguarda l'introduzione di un'anteprima nella parte superiore della schermata. Grazie a questa soluzione, gli utenti possono verificare immediatamente come il proprio messaggio Info apparirà all'interno delle conversazioni. In precedenza era necessario salvare le modifiche e controllare il risultato indirettamente, mentre ora è possibile visualizzare in tempo reale l'aspetto finale del testo.

La nuova sezione Info di WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Sotto l'anteprima resta disponibile il campo di testo dedicato alla scrittura del messaggio. Accanto a questa opzione compare però una gestione più immediata della durata dell'aggiornamento. Gli utenti possono infatti scegliere per quanto tempo mantenere visibile la propria Info selezionando intervalli predefiniti di un'ora, otto ore, un giorno, due giorni oppure una settimana.

Rimane inoltre disponibile la possibilità di impostare una durata personalizzata. In questo caso il limite massimo continua a essere fissato a un mese, in linea con quanto introdotto da WhatsApp nelle precedenti versioni della funzione.

Un'altra novità riguarda le impostazioni sulla privacy. La nuova schermata integra infatti un collegamento diretto ai controlli che determinano chi può visualizzare il contenuto della sezione Info. Non è quindi più necessario spostarsi nelle impostazioni dell'account per modificare la visibilità del messaggio.

Restano invariati i livelli di condivisione disponibili, che consentono di mostrare l'Info a tutti, ai soli contatti, ai contatti con alcune eccezioni oppure a nessuno. La differenza è che queste opzioni risultano ora più rapide da raggiungere durante la modifica del testo.

L'aggiornamento punta quindi a ridurre il numero di passaggi necessari per gestire una funzione che negli ultimi mesi ha ricevuto maggiore attenzione da parte di WhatsApp. Al momento la nuova interfaccia è in fase di distribuzione per una parte degli utenti iscritti al programma beta di Android. Come spesso accade con le funzionalità in test, la disponibilità potrebbe ampliarsi gradualmente nelle prossime settimane, ma non è stata ancora comunicata una data ufficiale. Intanto WhatsApp finalmente cambia anche su Android: arriva la nuova interfaccia in stile iPhone.