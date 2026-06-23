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Splatoon Raiders: parte oggi il prologo a fumetti su Nintendo Today, che racconta l'inizio della storia

Nintendo ha lanciato la prima parte dei fumetti che faranno da prologo per la storia di Splatoon Raiders, in attesa di vedere la presentazione estesa del gioco prevista con un Direct in arrivo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   23/06/2026
Un personaggio di Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
News Video Immagini

Si avvicina la data di uscita si Splatoon Raiders, dunque è il momento di iniziare a scoprire qualcosa di più su questo particolare gioco, grazie all'avvio del prologo a fumetti previsto proprio per oggi su Nintendo Today.

L'app ufficiale di Nintendo ospiterà dunque una serie a fumetti destinata a raccontare gli eventi che porteranno poi alla situazione illustrata in Splatoon Raiders, che si presenta come uno spin-off della serie di sparatutto a base di colore per Nintendo Switch 2.

La serie si intitola "Le avventure isolane del Trio Triglio" e il primo episodio, "Atterraggio di emergenza", può essere letto ora sull'app ufficiale di Nintendo.

Una storia molto breve

Vi basterà dunque avviare l'app e cercare il fumetto fra gli ultimi aggiornamenti per poter leggere gratuitamente questa sorta di introduzione a fumetti del prossimo gioco in arrivo su Nintendo Switch 2 in esclusiva.

Un'immagine tratta dai fumetti di Splatoon Raiders
Un'immagine tratta dai fumetti di Splatoon Raiders

A dire il vero si tratta proprio di un piccolissimo assaggio, visto che al momento si tratta proprio di una breve striscia a fumetti che sembra introdurre il concetto su cui si basa il gioco.

Splatoon Raiders è stato annunciato a sorpresa su Nintendo Switch 2 Splatoon Raiders è stato annunciato a sorpresa su Nintendo Switch 2

I protagonisti sono infatti naufragati su un'isola deserta, nella quale dovranno agire in diverse maniere all'interno di una sorta di action sparatutto in terza persona, che per la prima volta porta la serie in direzione del single player, dopo essere stata sempre puramente multiplayer.

Splatoon Raiders sarà protagonista di un proprio Nintendo Direct specifico previsto per la prossima settimana, ovvero il 30 giugno, durante il quale potremo vedere una presentazione più estesa del nuovo gioco.

Il titolo Nintendo è tornato a mostrarsi con un trailer qualche giorno fa.

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