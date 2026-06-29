Samsung Messaggi chiude: tutto quello che c’è da sapere e cosa cambia per gli utenti

Dopo l'annuncio arrivato già due mesi fa, Samsung Messaggi sarà ufficialmente dismessa tra pochissimi giorni. La transizione, in ogni caso, dovrebbe essere risultata piuttosto naturale per gli utenti, considerando che Google Messaggi è ormai diventata l'app di messaggistica predefinita, almeno sui dispositivi più recenti. Inoltre, è importante precisare fin da subito che questa decisione non coinvolge i dispositivi con Android 12 e versioni precedenti . Vediamo cosa cambia e cosa fare.

Alternative a Samsung messaggi

Come vi abbiamo anticipato, la chiusura definitiva dell'app è prevista per il mese di luglio, sebbene non sia stata indicata una data precisa. Molti utenti sono già stati indirizzati verso Google Messaggi, ormai diventata l'app di messaggistica predefinita, quindi non resta molto da fare. I possessori di smartphone della serie Galaxy S26, ad esempio, utilizzano già Google Messaggi da tempo. L'obiettivo di Samsung è migliorare l'esperienza d'uso, dato che l'app Google si basa su RCS e offre anche diverse funzionalità, come le conferme di lettura, chat di gruppo, reazioni con emoji e molto altro ancora. Sebbene anche l'app di Samsung supportasse l'RCS, la disponibilità effettiva dipendeva dal supporto dell'operatore.

Google Messaggi

Cosa fare, quindi? Se non avete ancora l'app Google Messaggi, assicuratevi di installarla e di impostarla come app predefinita per gli SMS. La cronologia dei messaggi potrebbe richiedere fino a 24 ore di tempo, ma non perderete assolutamente alcuna conversazione. Come vi abbiamo anticipato, gli utenti con Android 11 o versioni precedenti potranno continuare a usufruire di Samsung Messaggi.