The Blood of Dawnwalker svela otto minuti di gameplay, dedicati alle missioni

The Blood of Dawnwalker è il gioco di ruolo d'azione di Rebel Wolves, il team fondato da ex CD Projekt RED e guidato dal director di The Witcher 3: Wild Hunt, Konrad Tomaszkiewicz.

Il nuovo video di gameplay di The Blood of Dawnwalker

Prima facciamo un veloce ripasso: The Blood of Dawnwalker ci mette nei panni di Coen, un mezzo vampiro che di giorno può muoversi alla luce del sole e usare la magia runica e di notte fa emergere i propri poteri oscuri. La trama ruota attorno alla famiglia di Coen, che è stata rapita dal Signore dei vampiri locale. Il nostro personaggio deve salvarla entro trenta giorni e varie azioni in-game (come potenziarsi, completare missioni e non solo) fanno passare il tempo (esplorare invece no).

Le missioni sono quindi importanti perché costano ore del giorno, ma ovviamente permettono di proseguire nei nostri obiettivi (per indebolire il Signore dei vampiri) e ottenere ricompense e punti esperienza per diventare sempre più forti e avere una possibilità contro i nostri nemici.

Nel nuovo video, Coen esplora un sistema di caverne che si aprono poi in uno spazio aperto che si rivela essere la tomba di una guerriera molto rispettata: Coen può esplorarne la storia grazie a degli affreschi sulle pareti. Ovviamente Coen deve combattere per sopravvivere e salvare un personaggio chiamato Lazar. Il filmato si interrompe prima del colpo finale al nemico.

Ricordiamo infine che The Blood of Dawnwalker avrà DLC gratuiti, come The Witcher 3 Wild Hunt.