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Star Fox per Nintendo Switch 2 è venduto a un prezzo "budget", la versione fisica costa di più

Nintendo dà il via ai preordini di Star Fox su Switch 2: la versione digitale costerà 49,99 euro, mentre quella fisica salirà a 59,99 euro, in linea con la nuova strategia di prezzi variabili della compagnia.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/05/2026
Fox McCloud e compagni in Star Fox
Star Fox
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Dopo l'annuncio notturno di Star Fox per Nintendo Switch 2, la compagnia di Kyoto ha aperto le prenotazioni delle versioni digitali e fisiche, svelando così anche i prezzi.

Il nuovo Star Fox 64 / Lylat Wars sarà acquistabile in formato digitale a 49,99 euro sull'eShop. Come accade spesso con i titoli della casa di Kyoto, chi preferisce la versione fisica dovrà invece spendere 10 euro in più, per un totale di 59,99 euro, come confermato dal MyNintendoStore.

Una strategia basata su prezzi variabili scelti caso per caso

A prescindere dal formato preferito, si tratta comunque di un prezzo "budget", identico a quello fissato per Splatoon Raiders (in uscita il 23 luglio) e inferiore a quello di altri giochi Nintendo Switch 2, come Yoshi and the Mysterious Book (59-69 euro), Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition (64,99 euro) o Pokémon Pokopia (69-79 euro), solo per citare alcuni esempi.

Uno scatto da Star Fox per Nintendo Switch 2
Uno scatto da Star Fox per Nintendo Switch 2

La scelta conferma la strategia di Nintendo di stabilire il prezzo dei propri giochi caso per caso, valutando diversi fattori. Lo aveva spiegato Doug Bowser, ex presidente di Nintendo of America, prima del lancio della console. Commentando il prezzo fino a 89 euro di Mario Kart World, giudicato da molti troppo alto, aveva dichiarato:

Star Fox Remake vs Star Fox 64: il video confronto mostra il cambiamento della grafica Star Fox Remake vs Star Fox 64: il video confronto mostra il cambiamento della grafica

"Si tratta di prezzi variabili. Esaminiamo ogni gioco, valutiamo lo sviluppo, l'ampiezza e la profondità del gameplay, la durata nel tempo e la ripetibilità delle esperienze. Questi sono tutti fattori, e ce ne sono molti altri, che entrano nella valutazione del giusto prezzo. Quindi è prevedibile che ci saranno prezzi variabili, e non abbiamo fissato un punto di riferimento".

Vi ricordiamo che Star Fox sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2 il 25 giugno. Ecco tutti i dettagli e le prime sequenze di gameplay svelate durante il Direct dedicato a questo remake.

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