Mass Effect 2 Digital Deluxe Edition quasi gratis su Instant Gaming per PC

Nuovo crollo di prezzo per Mass Effect 2 Digital Deluxe Edition su PC tramite EA App, ora disponibile a una cifra simbolica. Il secondo capitolo della trilogia BioWare continua a essere considerato uno dei giochi di ruolo sci-fi più influenti degli ultimi anni, e l'offerta attuale lo rende praticamente un acquisto obbligato. Trovate l'offerta nel box qui sotto o tramite il link diretto alla pagina prodotto . Il gioco è acquistabile a 1,00€ (IVA esclusa), che diventano 1,22€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 30€, con uno sconto che supera il 95%.

Contenuti extra inclusi nella versione Digital Deluxe

La Digital Deluxe Edition aggiunge contenuti extra rispetto alla versione standard, inclusi tutti i DLC, bonus digitali e materiali aggiuntivi dedicati ai fan della serie. Da un paio di anni è l'unica edizione acquistabile del gioco su EA App.

Nonostante gli anni trascorsi dal lancio originale, Mass Effect 2 continua a essere ricordato per il sistema di scelte narrative, i compagni di squadra e la costruzione dell'universo di gioco. Anche dopo l'arrivo della Legendary Edition (che tra l'altro è disponibile qui a un ottimo prezzo, ma solo in versione Xbox), questa edizione resta una soluzione economica per recuperare uno dei capitoli più apprezzati dell'era Xbox 360 e PlayStation 3. Qui trovate la nostra recensione d'epoca.