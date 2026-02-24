Recupera Mass Effect 2 per PC a 1 €: è uno degli action RPG più amati in assoluto

Se vuoi recuperare alcuni grandi classici che hanno fatto la storia del mondo videoludico, Mass Effect 2 per PC è su Instant Gaming a soli 1,22 € invece di 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su EA App. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un gioco da recuperare
In questo caso si tratta dell'edizione Digital Deluxe con una serie di contenuti extra. Vestirai i panni del comandante Shepard e dovrai raduinare i tuoi alleati più fidati per continuare la resistenza contro l'invasione dei Razziatori. Potrai equipaggiare nuove e potenti armi e trascorrerai meno tempo a cercare oggetti curativi, grazie al sistema di rigenerazione della salute migliorato. Ogni tua scelta giocherà un ruolo cruciale e avrà un impatto, così come le alleanze che dovrai forgiare. Inoltre, questo gioco include tutti i DLC pubblicati in precedenza.
I più esigenti potrebbero notare caricamenti a volte lunghi e una componente ruolistica ridotta all'osso, ma nel complesso si tratta di un titolo che dovresti assolutamente recuperare. Per saperne di più ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.