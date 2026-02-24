Recupera Mass Effect 2 per PC a 1 €: è uno degli action RPG più amati in assoluto

Se vuoi recuperare alcuni grandi classici che hanno fatto la storia del mondo videoludico, Mass Effect 2 per PC è su Instant Gaming a soli 1,22 € invece di 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su EA App . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco da recuperare

In questo caso si tratta dell'edizione Digital Deluxe con una serie di contenuti extra. Vestirai i panni del comandante Shepard e dovrai raduinare i tuoi alleati più fidati per continuare la resistenza contro l'invasione dei Razziatori. Potrai equipaggiare nuove e potenti armi e trascorrerai meno tempo a cercare oggetti curativi, grazie al sistema di rigenerazione della salute migliorato. Ogni tua scelta giocherà un ruolo cruciale e avrà un impatto, così come le alleanze che dovrai forgiare. Inoltre, questo gioco include tutti i DLC pubblicati in precedenza.

I più esigenti potrebbero notare caricamenti a volte lunghi e una componente ruolistica ridotta all'osso, ma nel complesso si tratta di un titolo che dovresti assolutamente recuperare. Per saperne di più ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.