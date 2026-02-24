Rise of Piracy è disponibile in Accesso Anticipato su Steam

L'editore Microprose ha annunciato la disponibilità in Accesso Anticipato di Rise of Piracy, un simulatore di pirateria per PC (non informatica, sia chiaro), acquistabile per soli 13,29 euro (11,96 euro in offerta lancio). Si tratta di un gioco che pone l'accento sulla progressione e la crescita, offrendo ai giocatori un'esperienza ricca e dettagliata della vita piratesca.
Altri dettagli
Iniziando con una piccola nave e poche monete, i giocatori devono completare missioni e cercare tesori per fare fortuna e collegarsi alle diverse fazioni. L'obiettivo è di costruire una potente flotta e addestrare gli equipaggi per affrontare sfide sempre maggiori, come la conquista di isole, la partecipazione a guerre navali su larga scala contro flotte coloniali, la caccia ai pirati o la ricerca di tesori perduti, e l'esplorazione di terre misteriose.
La pirateria è un'opzione, ma non l'unica via. I giocatori possono scegliere di dedicarsi al commercio, con oltre 200 materie prime da trovare e commerciare. In questo senso, è possibile aggiungere delle navi mercantili alla propria flotta per creare una vera e propria rete commerciale.
Le relazioni tra le fazioni sono regolate da un "sistema diplomatico profondo". I giocatori possono interagire con ogni fazione incontrata, e le fazioni controllate dall'IA si faranno anche la guerra tra loro, influenzando gli equilibri di potere e potenzialmente bloccando le rotte commerciali o aumentando l'attività delle navi da guerra, il che a sua volta ha un impatto sullo stile di gioco da adottare.
Ora non resta che leggere i requisiti di sistema per giocare su PC:
Minimi:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 11 64bit
- Processore: Intel i5-2300/AMD FX-4300
- Memoria: 4 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650 or similar
- DirectX: Versione 11
- Memoria: 28 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: Requires a 64-bit processor and operating system
Consigliati:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 11 64bit
- Processore: Intel i7-4770/AMD FX-8350
- Memoria: 8 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce 3070ti or better
- DirectX: Versione 11
- Memoria: 28 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: Requires a 64-bit processor and operating system