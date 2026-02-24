Rise of Piracy è disponibile in Accesso Anticipato su Steam

L'editore Microprose ha annunciato la disponibilità in Accesso Anticipato di Rise of Piracy , un simulatore di pirateria per PC (non informatica, sia chiaro), acquistabile per soli 13,29 euro (11,96 euro in offerta lancio). Si tratta di un gioco che pone l'accento sulla progressione e la crescita, offrendo ai giocatori un'esperienza ricca e dettagliata della vita piratesca.

Altri dettagli

Iniziando con una piccola nave e poche monete, i giocatori devono completare missioni e cercare tesori per fare fortuna e collegarsi alle diverse fazioni. L'obiettivo è di costruire una potente flotta e addestrare gli equipaggi per affrontare sfide sempre maggiori, come la conquista di isole, la partecipazione a guerre navali su larga scala contro flotte coloniali, la caccia ai pirati o la ricerca di tesori perduti, e l'esplorazione di terre misteriose.

La pirateria è un'opzione, ma non l'unica via. I giocatori possono scegliere di dedicarsi al commercio, con oltre 200 materie prime da trovare e commerciare. In questo senso, è possibile aggiungere delle navi mercantili alla propria flotta per creare una vera e propria rete commerciale.

Le relazioni tra le fazioni sono regolate da un "sistema diplomatico profondo". I giocatori possono interagire con ogni fazione incontrata, e le fazioni controllate dall'IA si faranno anche la guerra tra loro, influenzando gli equilibri di potere e potenzialmente bloccando le rotte commerciali o aumentando l'attività delle navi da guerra, il che a sua volta ha un impatto sullo stile di gioco da adottare.

Ora non resta che leggere i requisiti di sistema per giocare su PC:

Requisiti di Sistema

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 11 64bit

Processore: Intel i5-2300/AMD FX-4300

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650 or similar

DirectX: Versione 11

Memoria: 28 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Requires a 64-bit processor and operating system

Consigliati: