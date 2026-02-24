Il creatore di BlazBlue rassicura sullo stato di salute del suo studio, nonostante i problemi al sito ufficiale

Nel fine settimana, i fan di Toshimichi Mori , creatore della serie BlazBlue , hanno notato che il sito ufficiale del suo nuovo studio, Studio Flare , risultava irraggiungibile e mostrava il messaggio "questo account è stato sospeso". Chiaramente ne sono nati dei dubbi sullo stato di salute della compagnia, rafforzati dalla mancanza di comunicazioni ufficiali dall'inizio del 2024. In realtà Mori è attivissimo sul suo profilo personale e ha chiarito rapidamente la situazione, spiegando che il problema era dovuto semplicemente a un problema interno.

Il messaggio di Mori

"Sono Mori. La situazione non è ancora risolta del tutto, ma a causa di varie circostanze e di un processo di avvicendamento interno, ho commesso un errore. Il sito ufficiale dello studio è ora di nuovo online. Mi scuso sinceramente aver causato preoccupazioni. Studio Flare è pienamente operativo, quindi vi chiedo gentilmente di continuare a sostenerci. Farò del mio meglio!!" Ha scritto in un post su X.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In un secondo messaggio ha spiegato meglio la situazione: "Il mio precedente messaggio era formulato in modo poco chiaro. Mi scuso correggendolo. Il nostro sito ufficiale (https://studioflare.jp) è stato temporaneamente indisponibile, ma ora è stato ripristinato. La causa è stata una nostra svista. Ci scusiamo sinceramente per avervi fatto preoccupare. Studio Flare continua le proprie attività come sempre e confidiamo nel vostro continuo supporto!"

Studio Flare è stato fondato nel 2022, poco dopo l'addio di Mori ad Arc System Works. Nel 2024 ha mostrato tre concept art di un progetto in sviluppo, di cui però non si sa ancora nulla. A incrementare le preoccupazioni dei fan è stato anche il fatto che è finanziato da NetEase Games, compagnia che ha annunciato una riduzione degli investimenti in Giappone. A peggiorare i timori, è stata anche la recente chiusura di Ouka Studios, un'altra software house di NetEase cui dobbiamo Visions of Mana, la cui chiusura è stata annunciata proprio dopo la chisura del sito ufficiale.