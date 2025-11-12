BlazBlue: Entropy Effect X mostrato con un trailer, l'action a scorrimento arriva su console

Astrolabe Games e il team di sviluppo 91Act hanno annunciato BlazBlue: Entropy Effect X su console in occasione dello State of Play di questa sera e si tratta di un interessante action roguelike a scorrimento basato sulla nota serie di picchiaduro sviluppata da Arc System Works.

Il gioco è disponibile in accesso anticipato su PC dall'agosto 2023 ma arriverà presto anche su console: la data di uscita è fissata per il 12 febbraio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, oltre a PC dove arriverà in versione definitiva dopo l'early access.

Sono previste anche delle edizioni fisiche del gioco per PlayStation e Nintendo Switch, con le prenotazioni per le versioni digitali che sono invece disponibili da ora.