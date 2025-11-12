BlazBlue: Entropy Effect X mostrato con un trailer, l'action a scorrimento arriva su console

Astrolabe Games e il team di sviluppo 91Act hanno annunciato BlazBlue: Entropy Effect X su console in occasione dello State of Play di questa sera e si tratta di un interessante action roguelike a scorrimento basato sulla nota serie di picchiaduro sviluppata da Arc System Works.
Il gioco è disponibile in accesso anticipato su PC dall'agosto 2023 ma arriverà presto anche su console: la data di uscita è fissata per il 12 febbraio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, oltre a PC dove arriverà in versione definitiva dopo l'early access.
Sono previste anche delle edizioni fisiche del gioco per PlayStation e Nintendo Switch, con le prenotazioni per le versioni digitali che sono invece disponibili da ora.
Un action classico con nuovi innesti
BlazBlue Entropy Effect X è un gioco d'azione roguelite ambientato nell'universo di BlazBlue, caratterizzato da una particolare grafica 2D e con combattimenti eleganti e frenetici e comandi precisi e reattivi.
Nel gioco possiamo controllare una schiera di personaggi unici tratti dalla famosa serie BlazBlue ma calati in una nuova esperienza di gioco, che riprende lo stile classico degli action a scorrimento ma con l'introduzione di elementi innovativi dati dalle caratteristiche roguelike.
La storia racconta che in un misterioso dominio, noto come "il Laboratorio", un gruppo di ricercatori d'élite corre contro il tempo per salvare un mondo che sta crollando.
Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti finora, il dottor Mercurius, capo del laboratorio, avverte che la fine del mondo è vicina. In un ultimo disperato tentativo, l'iniziativa Research of Possibility cerca di raccogliere i Frammenti della Possibilità, speciali frammenti del mondo che potrebbero impedire la distruzione apparentemente inevitabile e si trovano nel Mare delle Possibilità.
Il protagonista, Ace, è l'unico essere in grado di immergersi in questo mare. Guidato dai ricercatori d'élite del laboratorio, Ace si immerge ripetutamente alla ricerca della salvezza, finché non viene assalito da strane visioni e il suo corpo inizia a cambiare.