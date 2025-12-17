2

I leggendari F1 Grand Prix di Geoff Crammond torneranno su Steam nel 2026, con il nuovo titolo "GCR"

MicroProse ha annunciato il ritorno degli storici Formula One Grand Prix di Geoff Crammond in nuove edizioni per tutti e quattro i capitoli originali, rinominati come GCR.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/12/2025
La copertina di Geoff Crammond F1 Grand Prix

Un ritorno storico, anzi quattro ritorni storici, sono previsti nel 2026 su Steam, con il rilancio nel catalogo dei quattro capitoli della serie Formula One Grand Prix di Geoff Crammond, pietre miliari nell'ambito delle simulazioni di guida.

La nuova MicroProse ha annunciato l'intenzione di rilanciare l'intera serie, composta di quattro capitoli, nel corso del prossimo anno su Steam, con i giochi che verranno identificati da nuovi nomi, ovvero GCR1, GCR2, GCR3 e GCR4.

Il motivo del cambio di nome è legato alla mancanza della licenza ufficiale sulla Formula Uno, cosa che ha costretto MicroProse a modificare l'intero nome del franchise per non incappare in eventuali problemi legali.

Pietre miliari delle simulazioni di guida

"Questi titoli vengono riproposti con nuovi nomi per riflettere la nostra direzione indipendente e garantire la completa separazione da qualsiasi licenza ufficiale di sport motoristici", ha riferito MicroProse nel comunicato ufficiale al riguardo.

Un'immagine di GCR1
Un'immagine di GCR1

"Sebbene i nomi siano nuovi, il motore di simulazione principale, i sistemi fisici e le caratteristiche di gioco pionieristiche sviluppate da Geoff Crammond rimangono il cuore di queste nuove versioni", ha aggiunto l'editore, rassicurando i fan sulla fedeltà ai titoli originali.

Se volete riempirvi di bellezza, guardate questa intervista a Geoff Crammond, il padre di F1GP Se volete riempirvi di bellezza, guardate questa intervista a Geoff Crammond, il padre di F1GP

GCR1, GCR2, GCR3 e GCR4 si baseranno dunque sul codice originale e sulle caratteristiche dei vecchi giochi di Crammond, usciti tra il 1991 e il 2002, ma conterranno anche alcuni aggiornamenti tecnici e soprattutto punteranno a coinvolgere la community.

I giochi originali sono infatti ancora giocati da una nutrita schiera di appassionati che hanno continuato a mantenere viva l'attività online e il panorama del modding, e a questi utenti si rivolge ora MicroProse con queste riedizioni. Le nuove versioni avranno il supporto per Steam Workshop per facilitare produzione e condivisione di mod.

#Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I leggendari F1 Grand Prix di Geoff Crammond torneranno su Steam nel 2026, con il nuovo titolo "GCR"