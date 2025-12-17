I leggendari F1 Grand Prix di Geoff Crammond torneranno su Steam nel 2026, con il nuovo titolo "GCR"

Il motivo del cambio di nome è legato alla mancanza della licenza ufficiale sulla Formula Uno, cosa che ha costretto MicroProse a modificare l'intero nome del franchise per non incappare in eventuali problemi legali.

La nuova MicroProse ha annunciato l'intenzione di rilanciare l'intera serie, composta di quattro capitoli, nel corso del prossimo anno su Steam, con i giochi che verranno identificati da nuovi nomi, ovvero GCR1, GCR2, GCR3 e GCR4 .

Pietre miliari delle simulazioni di guida

"Questi titoli vengono riproposti con nuovi nomi per riflettere la nostra direzione indipendente e garantire la completa separazione da qualsiasi licenza ufficiale di sport motoristici", ha riferito MicroProse nel comunicato ufficiale al riguardo.

Un'immagine di GCR1

"Sebbene i nomi siano nuovi, il motore di simulazione principale, i sistemi fisici e le caratteristiche di gioco pionieristiche sviluppate da Geoff Crammond rimangono il cuore di queste nuove versioni", ha aggiunto l'editore, rassicurando i fan sulla fedeltà ai titoli originali.

GCR1, GCR2, GCR3 e GCR4 si baseranno dunque sul codice originale e sulle caratteristiche dei vecchi giochi di Crammond, usciti tra il 1991 e il 2002, ma conterranno anche alcuni aggiornamenti tecnici e soprattutto punteranno a coinvolgere la community.

I giochi originali sono infatti ancora giocati da una nutrita schiera di appassionati che hanno continuato a mantenere viva l'attività online e il panorama del modding, e a questi utenti si rivolge ora MicroProse con queste riedizioni. Le nuove versioni avranno il supporto per Steam Workshop per facilitare produzione e condivisione di mod.