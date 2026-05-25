Star Fox per Nintendo Switch 2 necessita dell'aggiornamento del lancio per battaglie 4v4 e avatar per GameChat

Per accedere a parte dei contenuti di Star Fox sarà necessario scaricare un aggiornamento che verrà pubblicato in concomitanza con il lancio del gioco, fissato al 25 giugno Nintendo Switch 2.

Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale giapponese, "alcune modalità, come la Modalità Battaglia e i filtri RPG (che permettono di impersonare Fox e altri personaggi nella GameChat, ndr) richiederanno l'installazione di un aggiornamento". Non è chiaro se questi contenuti siano già presenti nei file di gioco e semplicemente sbloccati dalla patch, oppure se si tratti di elementi da scaricare necessariamente a parte, rendendo quindi l'update più corposo in termini di dimensioni.