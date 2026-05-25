Star Fox per Nintendo Switch 2 necessita dell'aggiornamento del lancio per battaglie 4v4 e avatar per GameChat

Per accedere a parte dei contenuti di Star Fox sarà necessario scaricare un aggiornamento che verrà pubblicato in concomitanza con il lancio del gioco, fissato al 25 giugno Nintendo Switch 2.
Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale giapponese, "alcune modalità, come la Modalità Battaglia e i filtri RPG (che permettono di impersonare Fox e altri personaggi nella GameChat, ndr) richiederanno l'installazione di un aggiornamento". Non è chiaro se questi contenuti siano già presenti nei file di gioco e semplicemente sbloccati dalla patch, oppure se si tratti di elementi da scaricare necessariamente a parte, rendendo quindi l'update più corposo in termini di dimensioni.
Una panoramica dei contenuti che richiedono la patch del day one
Per chi non lo sapesse, in Star Fox la Modalità Battaglia permette di affrontare duelli nei cieli 4v4 che vedono contrapposti il Team Star Fox e il Team Star Wolf. Gli avatar dei personaggi, mostrati anche nel Direct di presentazione, consentono invece di assumere le sembianze di Fox McCloud o dei suoi compagni durante le chat video tramite GameChat. Gli avatar replicano in modo credibile espressioni e movimenti della testa.
Le note sul sito suggeriscono inoltre che anche altre funzioni di Star Fox potrebbero richiedere la patch del day one, ma al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli. Come ricordato in apertura, il gioco arriverà su Nintendo Switch 2 il 25 giugno. Si tratta del remake di Star Fox 64 del 1997, conosciuto come Lylat Wars in Giappone e in Europa, riproposto oggi con una veste grafica completamente rinnovata e una serie di novità sul fronte del gameplay e dei contenuti. Ecco tutti i dettagli nello speciale che abbiamo dedicato alla nuova esclusiva Nintendo Switch 2.
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