Steam, al via il Festival Medievale: tanti giochi a tema in offerta

È cominciato il Festival Medievale di Steam, una promozione che fino al 27 aprile ci permetterà di acquistare numerosi giochi a tema per PC approfittando di offerte notevoli, capaci di ridurre i prezzi in maniera sostanziale.
È certamente il caso di Kingdom Come: Deliverance 2, lo straordinario action RPG di Warhorse Studios ambientato nella Boemia medievale, che può essere vostro esattamente a metà prezzo: 29,99€ anziché 59,99€.
Ancora più aggressivo è lo sconto disponibile sull'acquisto di Crusader Kings 3, lo strategico firmato Paradox che può contare ad oggi su oltre quattro milioni di giocatori e che potete portarvi a casa per soli 14,99€ anziché 49,99€, con una riduzione pari al 70%.
Restando in tema di esperienze strategiche, rientra tra le offerte del Festival Medievale di Steam anche Age of Empires 2: Definitive Edition, edizione appunto definitiva dell'eccellente titolo targato Forgotten Empires, disponibile a 11,54€ anziché 32,99€.
Altri titoli degni di nota
Fra i tantissimi giochi in promozione per il Festival Medievale di Steam c'è anche Dark Souls III, disponibile a metà prezzo: se ancora non avete provato l'esperienza dello spietato action RPG di FromSoftware, avete l'occasione di comprarlo per 29,99€ anziché 59,99.
Chi invece è alla ricerca di qualcosa di più recente non dovrebbe lasciarsi sfuggire lo sconto su Dragon's Dogma 2, pari al 58%, che porta il prezzo del gioco Capcom a soli 27,29€ anziché 64,99€.