ARC Raiders ha quasi avuto una casa d'aste, ma avrebbe reso il gioco meno divertente

Il team di ARC Raiders , durante lo sviluppo, ha provato a inserire nella propria formula una casa d'aste in stile Escape From Tarkov, ma ha infine capito che avrebbe reso l'esperienza meno divertente.

Cosa ha detto il design lead sulla casa d'aste di ARC Raiders

Va precisato che, pur senza una casa d'aste, c'è chi guadagna soldi scambiando i propri materiali in ARC Raiders, ma il procedimento di vendita avviene esternamente al gioco in via non ufficiale (ad esempio sui social) e poi il cliente e il venditore devono entrare in un match assieme e il secondo deve lasciar cadere ai piedi del primo i prodotti venduti. Una casa d'aste servirebbe per ufficializzare e semplificare il tutto, ma secondo Watkins questo toglierebbe il bisogno di trovare in prima persona gli oggetti.

"Abbiamo messo un enorme impegno, davvero molto deliberato, nel rendere il gioco incentrato sugli oggetti", ha dichiarato Watkins. "In precedenza avevamo esplorato e persino parzialmente costruito un sistema di scambio come [una casa d'aste]. Ma quello che finiva per fare era trasformare il gioco in qualcosa che ruotava solo attorno alle monete."

"Entravi, cercavi gli oggetti con il valore più alto, li scambiavi [con le monete] e compravi semplicemente ciò che volevi. A quel punto non ti importava di esplorare il luogo giusto, cercare nei contenitori corretti o provare quella sensazione di soddisfazione nel dire: 'Oh, finalmente, mi serviva questo oggetto, e ora posso fare anche quell'altra cosa che volevo fare grazie a lui'."

In ARC Raiders è possibile acquistare dai venditori degli oggetti di qualità per il proprio personaggio, ma ci sono dei limiti di tempo. L'utente viene quindi spinto a usare il proprio banco da lavoro per creare gli oggetti, il quale però richiede tempo per essere potenziato. Una casa d'aste sarebbe molto più comoda e veloce e quindi distruggere l'intero sistema ora presente nel gioco.

Ciò detto, Watkins afferma che in futuro il team potrebbe creare un modo più efficace per scambiare oggetti tra i giocatori, optando però sempre per un processo manuale e di persona: invece che far cadere a terra gli oggetti, potrebbero inserire un modo per "scambiarseli con le mani".

Segnaliamo infine che ARC Raiders e Detroit: Become Human sono tra i più grandi successi di questo Natale.