Quanto hanno venduto TES 4: Oblivion Remastered e Gear of War Reloaded su PS5? Nuovi dati lo suggeriscono

Secondo quando detto da Rhys Elliott di Alinea Analytics su LinkedIn, ad esempio The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered avrebbe venduto 1,1 milioni di unità su PlayStation 5 . Inoltre, ha parlato anche di Gears of War Reloaded.

Come vi abbiamo già segnalato, secondo alcune stime Forza Horizon 5 avrebbe venduto oltre cinque milioni di unità su PS5 , un risultato notevole e che spinge a domandarsi quanto bene hanno fatto altri videogiochi pubblicati da Microsoft sulla console di Sony.

I dati di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered e Gears of War Reloaded

Ovviamente ci sono varie differenze tra le due opere, non solo in termini di genere e quindi di pubblico interessato al prodotto, ma anche per quanto riguarda l'esclusività. Forza Horizon 5 è stato per lungo tempo disponibile solo su PC e console Xbox, mentre The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato pubblicato subito come titolo multipiattaforma. Secondo Alinea Analytics, metà degli utenti di PS5 ha giocato solo una quindicina di ore a The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered: probabilmente molti l'hanno preso per nostalgia o per l'effetto sorpresa generato dalla pubblicazione senza precedenti annunci (leak esclusi, si intende) ma in pochi hanno preferito passare ad altro, oppure i bug e i problemi di prestazioni hanno limitato il tempo speso dai giocatori al lancio.

Passando a Gears of War Reloaded, avrebbe venduto 572.000 unità su PS5, più di quanto fatto su Xbox (202.000) e Steam (73.000) combinati. Secondo Alinea Game Pass ha cannibalizzato le vendite visto che 1,6 milioni di giocatori hanno fatto l'accesso al gioco tramite il servizio in abbonamento.

Va anche fatto notare, poi, che Gears of War è disponibile su Xbox da tanto tempo, quindi per molti non era una novità poi così interessante, mentre su PlayStation è una novità assoluta. Vedremo quali risultati otterrà Gears of War: E-Day.

Il post di Elliott svela poi anche i dati di DOOM The Dark Ages (495.000), Indiana Jones e l'antico Cerchio (493.000) e non solo. Ovviamente, sono tutte stime e non informazioni ufficiali.