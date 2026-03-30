Apple festeggia 50 anni e guarda avanti: l'iPhone esisterà ancora tra altri 50 anni

Apple si prepara a spegnere 50 candeline con una vera e propria celebrazione finale riservata ai dipendenti dell'azienda. Secondo alcuni dirigenti, è difficile immaginare tra altri 50 anni un mondo in cui l'iPhone non sia ancora protagonista. Mentre alcuni concorrenti parlano di una nuova era sempre più guidata dall'intelligenza artificiale, Apple ha una visione differente.

Ad ogni modo, l'evento finale dovrebbe tenersi il 31 notte o il 1 aprile, ma non è ancora chiaro se alcuni dipendenti dei negozi Apple saranno invitati. In ogni caso, si tratterà di una cerimonia conclusiva non aperta al pubblico e non dovremmo aspettarci particolari novità o annunci.

Il prossimo 1 aprile l'azienda di Cupertino festeggerà il 50esimo anniversario con un evento riservato ai dipendenti dell'azienda ad Apple Park. Tra gli ospiti, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg , ci sarà Paul McCartney. "Steve Jobs ne sarebbe stato entusiasta", ha detto.

La visione di Apple

Ad ogni modo, nonostante i cambiamenti tecnologici e i nuovi protagonisti del settore, Apple continua a considerare l'iPhone uno dei protagonisti indiscussi del mercato smartphone, ed è destinato a mantenere un ruolo centrale anche nei prossimi decenni. Durante una testimonianza ufficiale in tribunale nel processo antitrust contro Google, Eddy Cue ha condiviso alcune riflessioni più generali sul mercato tech, sottolineando come le grandi aziende possano essere influenzate dai cambiamenti tecnologici, come quelli introdotti dall'intelligenza artificiale: "Per quanto possa sembrare assurdo, forse tra dieci anni non avrete più bisogno di un iPhone", ha detto.

"L'unica situazione in cui si può parlare di vera concorrenza è quando si verificano cambiamenti tecnologici. Sono proprio questi cambiamenti a creare nuove opportunità. L'intelligenza artificiale rappresenta un nuovo cambiamento tecnologico e sta aprendo nuove opportunità per i nuovi operatori del settore".

Allo stesso tempo, Greg Joswiak, responsabile del marketing Apple, ha ribadito la centralità dell'iPhone nell'ecosistema dell'azienda, evidenziando come la visione di Cue fosse più teorica: "L'iPhone non scomparirà, avrà un ruolo fondamentale". Interrogato da Wired sulla possibilità che gli iPhone siano ancora in uso tra 50 anni, Joswiak ha risposto: "È difficile immaginare il contrario. Non entreremo nei dettagli delle strategie future, ma vi posso assicurare che gli iPhone non scompariranno". E voi come immaginate il futuro di Apple?