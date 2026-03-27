Siri potrà lavorare con altri chatbot in iOS 27: supporto per Gemini e Claude in arrivo?

Apple starebbe lavorando a un cambiamento rilevante per il proprio ecosistema. Secondo indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, l'aggiornamento iOS 27 consentirà di scegliere quale chatbot collegare a Siri , aprendo la piattaforma a soluzioni di terze parti.

Come funzionerebbe l'integrazione di chatbot esterni in Siri

Il meccanismo, indicato internamente come "Extensions", dovrebbe permettere di attivare o disattivare i chatbot preferiti su dispositivi come iPhone, iPad e Mac. L'utente avrebbe così maggiore controllo su quale servizio utilizzare, introducendo una logica più modulare rispetto all'approccio attuale. Le integrazioni non si limiterebbero all'assistente vocale tradizionale. Apple starebbe sviluppando anche un'app dedicata alla nuova versione di Siri basata su IA, pensata per eseguire azioni tra diverse applicazioni. In questo scenario, i chatbot collegati potrebbero contribuire non solo alle risposte, ma anche alla gestione di attività più complesse.

Il progetto arriva dopo una serie di ritardi nello sviluppo delle funzionalità avanzate di Siri. A gennaio, Apple ha confermato una collaborazione con Google per supportare l'evoluzione dell'assistente. Secondo altre fonti, l'accordo includerebbe anche l'utilizzo di Gemini per l'addestramento di modelli più compatti.

L'apertura a più chatbot si inserisce quindi in una strategia che mira a rendere Siri più flessibile e competitivo rispetto alle soluzioni concorrenti. La possibilità di scegliere il motore di risposta potrebbe influenzare direttamente l'esperienza d'uso, soprattutto in contesti professionali o avanzati. Le nuove funzionalità dovrebbero essere presentate ufficialmente durante la Worldwide Developers Conference, prevista per l'8 giugno 2026. L'evento rappresenterà un passaggio chiave per comprendere tempistiche e modalità di distribuzione di queste integrazioni, oltre al loro impatto sull'ecosistema Apple.

Voi che cosa ne pensate? E qual è la vostra esperienza con Siri fino a oggi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.