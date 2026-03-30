Ninja Gaiden 4 è in offerta su Instant Gaming: se stavi aspettando uno "sconto utile" potrebbe essere questa l'occasione

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Ninja Gaiden 4 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 53,55€. La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Ninja Gaiden 4 segna il ritorno di una delle serie d'azione più iconiche del panorama videoludico, riportando i giocatori in un'esperienza adrenalinica che unisce tradizione e innovazione. il nuovo capitolo propone un'avventura completamente inedita, in cui l'eredità del passato si fonde con uno stile moderno, veloce e spettacolare.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il sistema di combattimento rappresenta combina la visione di Team Ninja con l'approccio dinamico e stilizzato di PlatinumGames. I combattimenti sono rapidi e tecnici, e premiano precisione, tempismo e strategia.
Tra le nuove abilità spicca il Ninjutsu del Fulcro Sanguigno, che permette di trasformare le armi per scatenare attacchi devastanti, insieme a tecniche classiche come la discesa di izuna e la rondine volante.
Torna anche il leggendario Ryu Hayabusa, con mosse rinnovate e profondamente rielaborate. La storia si svolge in una Tokyo del futuro prossimo, colpita da una pioggia di miasma dopo la resurrezione di un antico nemico. Il protagonista è Yakumo. Qui la nostra recensione.