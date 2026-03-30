La modalità "Mezzi pubblici" per dispositivi Pixel è disponibile su larga scala, ma non per tutti

Dopo essere stata avvistata nel Pixel Drop di marzo 2026, la nuova modalità "Mezzi pubblici" è stata distribuita su larga scala su smartphone Pixel ed è disponibile per più utenti. Questa funzione è stata svelata per la prima volta a gennaio, grazie ad alcune indiscrezioni, ed è pensata per aiutare l'utente a vivere un'esperienza d'uso dei mezzi ancora più semplice e personalizzata. Vediamo di cosa si tratta.
Come funziona
Prima di tutto, per accedere alla Transit Mode basterà aprire il riquadro Modalità presente nel menu a tendina delle impostazioni rapide (o direttamente tramite le Impostazioni). Una volta attivata, la modalità regolerà automaticamente le impostazioni durante il tragitto. Potrete infatti modificare il profilo audio (suono, vibrazione o silenzioso), attivare automaticamente il Bluetooth per collegare le vostre cuffie o filtrare le notifiche e attivare solo quelle prioritarie.
Inoltre, potrete scegliere se disattivare eventuali suoni multimediali o promemoria o attivare il tema scuro, oltre ad altre impostazioni del display. Insomma, si tratta di opzioni personalizzate e pensate proprio per il tragitto, che vogliate avere più privacy o un'esperienza più intuitiva.
È bene specificare che gli aggiornamenti in tempo reale tramite At a Glance non sono disponibili in Italia, quindi ci sono alcune limitazioni. Di conseguenza, la modalità "Mezzi Pubblici" potrebbe arrivare in Italia solo in futuro. Aggiorneremo prontamente l'articolo non appena avremo informazioni più concrete.
Aggiornamenti sul tragitto
Questa modalità consente anche di impostare le notifiche durante il tragitto. In questo caso, però, sarà necessario inserire il proprio indirizzo di casa (e lavoro, eventualmente), consentire l'accesso alla posizione e l'accesso alla cronologia di Google.
In questo modo, lo smartphone apprenderà le vostre abitudini e inizierà a mostrare aggiornamenti in tempo reale sia sulla schermata iniziale che sulla schermata di blocco. Non ci resta che attendere un'eventuale disponibilità in Italia. Voi che ne pensate? Credete che una modalità simile possa essere utile?