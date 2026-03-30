La modalità "Mezzi pubblici" per dispositivi Pixel è disponibile su larga scala, ma non per tutti

Google ha iniziato a distribuire gradualmente la modalità "Mezzi pubblici" pensata per rendere l'esperienza dell'utente più fruibile e intuitiva. Tuttavia, la disponibilità in Italia potrebbe richiedere ancora tempo.

Dopo essere stata avvistata nel Pixel Drop di marzo 2026, la nuova modalità "Mezzi pubblici" è stata distribuita su larga scala su smartphone Pixel ed è disponibile per più utenti. Questa funzione è stata svelata per la prima volta a gennaio, grazie ad alcune indiscrezioni, ed è pensata per aiutare l'utente a vivere un'esperienza d'uso dei mezzi ancora più semplice e personalizzata. Vediamo di cosa si tratta.

Come funziona Prima di tutto, per accedere alla Transit Mode basterà aprire il riquadro Modalità presente nel menu a tendina delle impostazioni rapide (o direttamente tramite le Impostazioni). Una volta attivata, la modalità regolerà automaticamente le impostazioni durante il tragitto. Potrete infatti modificare il profilo audio (suono, vibrazione o silenzioso), attivare automaticamente il Bluetooth per collegare le vostre cuffie o filtrare le notifiche e attivare solo quelle prioritarie. La modalità "Mezzi Pubblici" (Fonte: Android Authority) Inoltre, potrete scegliere se disattivare eventuali suoni multimediali o promemoria o attivare il tema scuro, oltre ad altre impostazioni del display. Insomma, si tratta di opzioni personalizzate e pensate proprio per il tragitto, che vogliate avere più privacy o un'esperienza più intuitiva. È bene specificare che gli aggiornamenti in tempo reale tramite At a Glance non sono disponibili in Italia, quindi ci sono alcune limitazioni. Di conseguenza, la modalità "Mezzi Pubblici" potrebbe arrivare in Italia solo in futuro. Aggiorneremo prontamente l'articolo non appena avremo informazioni più concrete. Disponibile Android 17 beta 3: scopriamo le nuove opzioni e funzionalità