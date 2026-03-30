Google e Samsung lavorano insieme a "tap to share": la nuova funzione Android per inviare file avvicinando due smartphone

Il mondo Android potrebbe presto introdurre una nuova funzione di condivisione file ispirata ad AirDrop , basata su un semplice gesto: avvicinare due dispositivi. La funzionalità, denominata "tap to share", è stata individuata in diverse fasi di sviluppo tra One UI 9, Google Play Services e le build di sistema di Android 17 , suggerendo un rilascio su larga scala.

Parallelamente, Google ha sviluppato una funzione chiamata "Gesture Exchange", inizialmente pensata per lo scambio rapido di contatti, simile al NameDrop di Apple . Tuttavia, riferimenti incrociati suggeriscono che questa tecnologia possa essere estesa anche al trasferimento di file, integrandosi proprio con Quick Share.

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Nelle versioni trapelate di One UI 9, la funzione "tap to share" viene descritta in modo semplice: basta avvicinare la parte superiore di due smartphone per avviare il trasferimento dei file . Questo sistema sfrutterebbe l'NFC come trigger iniziale, mentre il trasferimento vero e proprio verrebbe gestito da Quick Share, già utilizzato per la condivisione tra dispositivi Android.

Ulteriori dettagli su questo "Tap to shore"

Ulteriori prove arrivano dalle versioni beta e Canary di Android 17, dove è stato individuato un servizio di sistema denominato "TapToShare". La presenza a livello di sistema operativo indica chiaramente che la funzione non sarà limitata a un singolo brand, ma potrebbe diventare uno standard per l'intero ecosistema Android.

Fonte: AndroidAuthority

Questa evoluzione rappresenta un passo importante per colmare il divario con AirDrop, da tempo considerato uno dei punti di forza dell'ecosistema Apple. L'obiettivo è offrire un'esperienza altrettanto semplice, immediata e universale. Se confermata, la nuova funzione potrebbe essere annunciata insieme al rilascio ufficiale di Android 17, con i dispositivi Samsung tra i primi a supportarla.