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La scheda microSD Express Samsung da 256 GB per Switch 2 è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo la scheda microSD Express per console Nintendo Switch 2 nella versione da 256 GB, con uno sconto del 25%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/07/2026
Scheda microSD Samsung

Se hai bisogno di maggiore archiviazione, la scheda microSD Express Samsung per Switch 2 è su Amazon a 44,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un prodotto indispensabile

Questa scheda ti permetterà di espandere lo spazio di archiviazione, quindi di installare più giochi senza preoccupazioni e limiti. Ricordiamo che le schede Express sono l'unico formato compatibile con Nintendo Switch 2, oltre ad essere moderne e veloci, quindi si tratta di un prodotto indispensabile. Le prestazioni migliorano anche i tempi di caricamento dei giochi e la reattività del sistema.

Le migliori microSD Express per Nintendo Switch 2 e come sceglierle Le migliori microSD Express per Nintendo Switch 2 e come sceglierle

Specifichiamo che si tratta di un prodotto ufficiale Nintendo, quindi è estremamente affidabile. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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