DJI Osmo Pocket 4 è in sconto su AliExpress: utilizza queso codice per risparmiare ulteriormente

Su AliExpress è attualmente disponibile la videocamera DJI Osmo Pocket 4 a 588,90 €, ma con il codice CDJULY60 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount risparmierai ulteriori 15 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Un accessorio versatile e utile
Si tratta di un accessorio ideale per vlog e creazione di contenuti di ogni tipo, grazie alla sua versatilità. DJI Osmo Pocket 4 offre immagini nitide anche in scarse condizioni di illuminazione. Inoltre, le riprese sono particolarmente stabili grazie allo stabilizzatore meccanico, mentre l'ActiveTrack supporta il tracciamento di soggetti distanti con zoom 4x.
L'autofocus, infine, mantiene il soggetto nitido in ogni circostanza. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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