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Le cuffie Bluetooth Baseus EH10 sono in sconto su AliExpress: fino a 80 ore di autonomia

Tra le offerte di AliExpress troviamo le cuffie Baseus EH10 a prezzo scontato, con cancellazione del rumore, Hi-Res, Audio LDAC e 5 microfoni IA.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/07/2026
Cuffie Baseus EH10

Su AliExpress sono attualmente disponibili le cuffie Bluetooth Baseus EH10 a 39,39 € nella colorazione bianca, mentre nella colorazione nera costano 40,49 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link (assicurati di scegliere manualmente il tuo colore preferito).

Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche delle cuffie

Queste cuffie sono dotate di cancellazione del rumore a quattro livelli con funzionalità di rilevamento del rumore in tempo reale, riducendolo fino a -45 dB. Il suono è nitido e cristallino, con le certificazioni Hi-Res e Hi-Res Wireless che garantiscono alti nitidi e medi fluidi, mentre SuperBass 2.0 offre bassi ricchi e potenti. Le cuffie sono confortevoli e sono dotate di morbida schiuma memory foam, padiglioni sagomati e fascia interna traspirante.

Cuffie Bluetooth Baseus EH10
Cuffie Bluetooth Baseus EH10

La batteria dura fino a 80 ore con ANC disattivata (55 ore con ANC attivata) e con soli 10 minuti di ricarica potrai usufruire di altre 10 ore di riproduzione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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