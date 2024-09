GTA 6 potrà girare a 4K e 60 FPS su PS5 Pro? Digital Foundry dà una risposta molto decisa

PS5 Pro è stata presentata e sarà presto disponibile sui mercati mondiali. Il pubblico si è focalizzato soprattutto sul prezzo della console, più elevato di quanto chiaramente previsto, ma ovviamente non è l'unica cosa indicata da Sony. La nuova versione della macchina da gioco giapponese è pensata per chi vuole trarre il massimo possibile da tanti giochi PS4 e PS5. L'evento però si è focalizzato sui giochi già disponibili, senza fare grandi commenti su quelli in arrivo. Ad esempio, GTA 6 riuscirà a girare a 4K e 60 FPS su PlayStation 5 Pro ?

Le parole di Digital Foundry su GTA 6 su PS5 Pro

"Penso che ci siano prove sufficienti per suggerire che [il trailer di GTA 6 dello scorso anno] girava su PlayStation 5 o Xbox Series X", afferma Richard Leadbetter, technology editor di Digital Foundry. Alla domanda se GTA 6 possa realisticamente girare a 60 fotogrammi al secondo su PS5 Pro, Leadbetter dice: "No. I giochi di Grand Theft Auto hanno sempre eseguito simulazioni complesse che mettono a dura prova la CPU, motivo per cui ogni gioco di GTA è stato pubblicato inizialmente a 30fps (o meno!)".

"PS5 Pro utilizza la stessa CPU di PS5 e sarebbe estremamente difficile raggiungere i 60fps se la versione base per PS5 punta ai 30fps", spiega. "Non è un problema di GPU, ma di CPU".

Tuttavia, grazie agli altri miglioramenti di PS5 Pro, GTA 6 sarà senza dubbio migliore sulla nuova console. Probabilmente però non punterà ai 4K e 60 FPS, la combo di numeretti ripetuti da Sony nella presentazione della nuova console. "La qualità delle immagini sarà superiore, ma probabilmente il frame-rate sarà simile a quello della console di base", afferma Leadbetter. Se GTA 6 non riesce a mantenere i 30fps (GTA 4 e GTA 5 non ci sono riusciti su PS3 e Xbox 360), PS5 Pro può far funzionare la CPU con un aumento del 10% della velocità di clock, per cui le prestazioni potrebbero essere più stabili".

"Naturalmente, è sempre possibile che Rockstar punti a raggiungere i 60fps sulla PS5 standard e renda nulli tutti questi ragionamenti, ma finora non abbiamo visto prove che lo facciano pensare".

Ricordiamo poi che la prenotazione di PS5 Pro in Italia sarà esclusiva di uno specifico rivenditore per due settimane.