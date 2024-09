Il nuovo benchmark del chip A18 mostra la reale potenza di iPhone 16

Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente Apple in occasione del suo evento It's Glowtime ha gettato luce sul tanto atteso iPhone 16 Pro , che vedrà la luce sul mercato italiano il prossimo 20 settembre, e di cui trovate le principali specifiche tecniche all'interno del nostro articolo . Tra le numerose caratteristiche e funzionalità introdotte è sicuramente emerso il nuovo chip A18 , che a detta della compagnia di Cupertino vanterebbe delle prestazioni davvero significative, soprattutto confrontato con il precedente processore. In particolare un nuovo benchmark pubblicato su Geekbench avrebbe fatto luce sulle sue prestazioni effettive, con un netto miglioramento rispetto ai risultati non proprio entusiasmanti del chip A18 visti negli scorsi giorni: scopriamole insieme nel dettaglio.

Si tratta di risultati a dir poco sorprendenti, che vedrebbero un miglioramento significativo rispetto al precedente chip A17 Pro , montato su iPhone 15 Pro . Ciò confermerebbe in larga parte anche quanto dichiarato da Apple, che in occasione del suo recente keynote aveva dichiarato una potenza maggiore del 30% a confronto del precedente chip A16 di iPhone 15 .

A18: le specifiche del nuovo chip di Apple

Nel caso di A18, il chip è stato realizzato con un processo a 3 nanometri. Stessa frequenza di clock rispetto al precedente test, pari a 4,04 GHz, con una sottile differenza: nel nuovo benchmark infatti il modello testato era sotto il nome di "iPhone 17,2", a differenza dello scorso "iPhone 17,3".

Chip A18

Non conosciamo dunque quale sia il modello effettivamente testato, motivo per il quale sarà bene attendere l'effettiva uscita dei modelli per test ancor più precisi e accurati. A questo punto non ci resta dunque che attendere l'uscita del nuovo smartphone, prevista per il prossimo 20 settembre.