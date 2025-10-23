Il remake di System Shock uscirà anche su Nintendo Switch 1 e 2, ecco quando

Lo studio di sviluppo Nightdive Studios ha annunciato che il remake di System Shock , pubblicato originariamente nel 2023, uscirà su Nintendo Switch 1 e 2 entro la fine del 2025. La versione Nintendo Switch 2 includerà l'intero gioco su cartuccia, per la gioia di quelli che si preoccupano virtuosamente della conservazione dei videogiochi.

Una conversione curata

Il remake è stato lanciato per la prima volta su PC (Steam, Epic Games Store e GOG) il 30 maggio 2023, seguito dalle versioni PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e Xbox One il 21 maggio 2024.

Il remake di System Shock ricostruisce il classico degli anni 90, aggiungendo tante novità in termini di qualità della vita e grafica, per un gioco che appare modernissimo. Ora anche i possessori di Nintendo Switch potranno vivere la battaglia contro l'intelligenza artificiale impazzita SHODAN, combattuta sulla Citadel Station.

Durante lo sviluppo, Nightdive Studios ha collaborato con diversi membri del team originale di System Shock, tra cui Terri Brosius, storica voce di SHODAN, una delle antagoniste più iconiche nella storia dei videogiochi. Le versioni per Switch 2 e Switch includeranno: supporto al "Joy-Con 2 mouse" per Switch 2; mira giroscopica migliorata; diverse funzionalità richieste dalla community: Supporto a 1080p e 60 fotogrammi al secondo su Switch 2.