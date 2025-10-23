I nuovi chip A20 e A20 Pro di Apple arriveranno con iPhone 18: debutta il processo produttivo a 2 nm di TSMC

Il 2026 segnerà un punto di svolta per l'hardware Apple. Secondo quanto riportato dal leaker cinese Mobile Phone Chip Expert su Weibo, la prossima generazione di chip progettata a Cupertino, i nuovi A20 e A20 Pro, sarà realizzata con il processo produttivo a 2 nm di TSMC , un salto tecnologico che promette miglioramenti significativi sia in termini di potenza di calcolo sia di consumo energetico. I due SoC andranno ad alimentare la nuova famiglia iPhone 18, che verrà presentata nel settembre 2026.

Due chip, due target diversi

Come già avvenuto negli ultimi anni, Apple dovrebbe differenziare i chip tra modelli standard e Pro. L'A20 sarà destinato agli iPhone 18 "base", mentre il più potente A20 Pro equipaggerà iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Non è invece ancora chiaro quale processore verrà adottato dal presunto iPhone 18e o dalla possibile seconda generazione di iPhone Air, entrambi attesi come modelli di fascia inferiore nel corso del 2027.

Gli A20 saranno i primi processori Apple per iPhone basati su un nodo a 2 nanometri, evoluzione diretta della tecnologia a 3 nm utilizzata dagli A17 Pro, A18 e A19. Il nuovo processo di TSMC consentirà un incremento prestazionale superiore alla media rispetto agli aggiornamenti annuali precedenti, accompagnato da un'efficienza energetica nettamente migliorata. Il risultato atteso è un iPhone più veloce, con consumi ridotti e una migliore gestione termica.