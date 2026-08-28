Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per Nintendo Switch è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per Nintendo Switch a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una versione rinnovata del celebre strategico

Si tratta di una versione migliorata del celebre strategico a turni, ambientato nel mondo di Ivalice. Sono quindi inclusi diversi cambiamenti volti a offrire un'esperienza ancora più godibile. Il tuo obiettivo sarà prevedere le mosse dei tuoi avversari e sfruttare le alture, in scontri che richiedono rigorosamente tattica e strategia e una combinazione unica di talenti. Inoltre, è presente un nuovo adattamento, nonché un nuovo doppiaggio, per una storia ancora più indimenticabile.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

Anche i miglioramenti a interfaccia e gameplay sono piuttosto buoni, ma sappi che il gioco non è tradotto in italiano. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.