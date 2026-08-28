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Xbox starebbe cercando di produrre film e serie TV per "più di una dozzina di giochi", compreso Elder Scrolls

Microsoft, secondo un nuovo report, starebbe cercando di convincere varie grandi compagnie di Hollywood a produrre film e serie TV basati sui suoi videogiochi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/08/2026
Il dovahkiin di Skyrim con elmo cornuto

Da tempo Microsoft sta sfruttando le proprie IP videoludiche per realizzare trasposizioni cinematografiche e televisive, ma pare che ora voglia aumentare il ritmo.

Secondo un report di Puck, Xbox sta discutendo con varie compagnie per produrre contenuti basati su "più di una dozzina di giochi", compreso Halo (sì, di nuovo), Elder Scrolls, World of Warcraft e Diablo.

I dettagli sugli sforzi di Microsoft

Le compagnie che hanno già parlato con Microsoft sarebbero Netflix, Paramount e Universal. Xbox vorrebbe circa 300 milioni di dollari per un potenziale accordo.

La serie TV di Halo non convinse
La serie TV di Halo non convinse

In passato Microsoft ha ottenuto risultati vari con le proprie produzioni. Il film di Minecraft ha ottenuto oltre un miliardo di dollari al botteghino, mentre la serie TV di Fallout è un successo ancora in corso su Prime Video. Al tempo stesso, la serie TV di Halo è stata cancellata dopo un paio di stagioni ed è stata criticata per il modo in cui ha portato sullo schermo Master Chief e i Covenant. Il progetto di Gears of War, invece, è nel limbo da anni presso Netflix.

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Bisognerà vedere cosa andrà in porto, ma di certo serviranno anni prima di vedere nuovi film e serie TV. Nel frattempo, potremo goderci la serie di God of War su Prime Video, il film di Elden Ring, quello di The Legend of Zelda, l'anime di Sekiro e non solo.

#Microsoft #Serie TV #Cinema
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