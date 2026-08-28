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Scatenati con la chitarra wireless RIFFMASTER, disponibile su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la chitarra wireless RIFFMASTER per PlayStation e Xbox con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/08/2026
Chitarra wireless RIFFMASTER

La chitarra wireless RIFFMASTER per PC e Xbox è attualmente disponibile su Amazon a 89,99 € rispetto al prezzo consigliato di 149,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. La chitarra in questione è disponibile nel colore nero/grigio; se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Anche la versione per console PlayStation è disponibile a 89,99 €, precisamente nella colorazione nera. Puoi acquistarla tramite questo link o cliccando sul box sottostante. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un prodotto perfetto per i chitarristi

Questa chitarra consente di suonare musica nei giochi compatibili ed è adatta sia ai mancini che ai destrimani. Inoltre, è dotata di batteria ricaricabile integrata per un massimo di 36 ore di gioco, tracolla e jack audio da 3,5 mm. Sono inoltre presenti comandi audio situati sul D-Pad, per regolare il volume velocemente.

Chitarra wireless RIFFMASTER
Chitarra wireless RIFFMASTER

Si tratta di un prodotto targato PDP con licenza ufficiale, perfetto per gli amanti della musica e per chi possiede giochi compatibili come Rock Band 4. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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