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Phantom Blade Zero torna a mostrarsi su PS5 con un trailer dallo State of Play

Phantom Blade Zero torna allo State of Play con un nuovo trailer catturato su PS5 e la conferma dell'arrivo di una versione estesa in estate, in vista del lancio fissato per il 9 settembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/06/2026
Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
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Tra i tanti i giochi presenti allo State of Play estivo di PlayStation c'era anche l'atteso action adventure Phantom Blade Zero, che per l'occasione si è mostrato nuovamente con un breve trailer catturato su PS5.

Il filmato alterna sequenze cinematografiche e momenti di gameplay ad alto ritmo, mostrando combattimenti, boss e alcune delle ambientazioni più suggestive del gioco. Si tratta però solo di un assaggio: al termine del video, S‑Game invita infatti a restare in attesa di una versione estesa del trailer, prevista per l'estate, che accompagnerà l'apertura dei preorder in vista del lancio fissato per il 9 settembre su PS5 e PC.

Cos’è Phantom Blade Zero?

Phantom Blade Zero è il nuovo action GDR di S‑Game ambientato nel Phantom World, un universo in cui convivono arti marziali ispirate al Kung Fu cinese, tecnologie steampunk dalle forme complesse e misteriose discipline occulte. Il protagonista è Soul, un assassino d'élite al servizio dell'Ordine, un'organizzazione potente e segreta. La sua esistenza viene sconvolta quando viene accusato ingiustamente dell'omicidio del patriarca.

Phantom Blade Zero è ancora una bomba e lo abbiamo provato di nuovo alla Gamescom Phantom Blade Zero è ancora una bomba e lo abbiamo provato di nuovo alla Gamescom

Il titolo punta su un sistema di combattimento estremamente rapido e spettacolare, fatto di movimenti fluidi e duelli all'arma bianca che richiamano le coreografie dei grandi film wuxia. Fin dai primi trailer, questo stile ha attirato l'attenzione di un vasto pubblico di appassionati.

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