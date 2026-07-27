Il controller PDP Victrix Pro BFG è al minimo storico su Amazon: risparmia 80 €

Su Amazon è attualmente disponibile il controller PDP Victrix Pro BFG per PS5 a 119,99 € rispetto al prezzo consigliato di 199,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un prodotto di fascia alta

Questo controller, proposto nella colorazione nera, offre la massima versatilità e precisione, nonché personalizzazione in base alle proprie esigenze e preferenze. Potrai giocare in più modalità di connessione, tra cui la modalità wireless su console tramite dongle USB, via Bluetooth o con il cavo incluso. Il design è completamente modulare e include un modulo sinistro reversibile, un modulo destro standard e un modulo Fight Pad con layout a 6 pulsanti.

Controller PDP Victrix Pro BFG

Inoltre, sono presenti 4 stick intercambiabili, 3 diversi tipi di D-pad e 4 porte aggiuntive per ulteriori personalizzazioni. Se sei alla ricerca di un prodotto con licenza ufficiale che sappia soddisfare le tue esigenze, questo controller è perfetto per te. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.