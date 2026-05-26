Svelato il primo gioco per PlayStation Plus Extra in arrivo a giugno

Tra le novità annunciate da Sony per i Days of Play c'è anche il primo titolo che andrà ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra nel mese di giugno: si tratta di Destiny 2: Legacy Collection (2025).

Il gioco sarà disponibile per gli abbonati Extra e Premium a partire dal 9 giugno, mentre il resto della line‑up verrà svelato prossimamente e sarà accessibile da martedì 23 giugno.