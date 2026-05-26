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Svelato il primo gioco per PlayStation Plus Extra in arrivo a giugno

Tra gli annunci per i Days of Play 2026 c'è anche il primo gioco in arrivo nel PlayStation Plus Extra durante il mese di giugno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/05/2026
Logo del PlayStation Plus

Tra le novità annunciate da Sony per i Days of Play c'è anche il primo titolo che andrà ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra nel mese di giugno: si tratta di Destiny 2: Legacy Collection (2025).

Il gioco sarà disponibile per gli abbonati Extra e Premium a partire dal 9 giugno, mentre il resto della line‑up verrà svelato prossimamente e sarà accessibile da martedì 23 giugno.

Una raccolta per salutare Destiny 2

Destiny 2: Legacy Collection (2025) include le espansioni La Regina dei Sussurri, L'Eclissi, La Forma Ultima e numerosi altri contenuti capaci di offrire centinaia di ore di gioco.

Il debutto fissato al 9 giugno non è casuale: coincide infatti con l'arrivo dell'ultimo aggiornamento live service di Destiny 2, che introdurrà una nuova edizione dei Momenti di Trionfo, vari miglioramenti e modifiche al bilanciamento. Bungie ha confermato la fine del supporto al gioco, e dopo questa data non verranno più pubblicati nuovi contenuti.

Addio Destiny 2: la fine di un'era, il futuro di Bungie è incerto Addio Destiny 2: la fine di un'era, il futuro di Bungie è incerto

Per chi non ha mai provato Destiny 2, o vuole recuperare le espansioni uscite negli ultimi anni, questa raccolta "definitiva" rappresenta un'ottima occasione per iniziare o tornare a esplorare l'universo creato da Bungie.

Rimanendo in tema, Sony ha annunciato anche i nuovi giochi mensili del PlayStation Plus Essential e le offerte su giochi, accessori e abbonati dei Days of Play.

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