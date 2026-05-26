The Sims Medieval rimosso dagli store digitali: il gioco EA non è più acquistabile

L'allontanamento del titolo dagli scaffali digitali segue una strada che EA ha imboccato anni fa. Già nel 2016, a circa cinque anni dal lancio, The Sims Medieval era stato rimosso da Steam . Da quel momento, l'app ufficiale di EA era rimasta l'unica piattaforma ad assicurarne la reperibilità, essendo il gioco assente anche su altri store come Epic Games Store o GOG.

Giochi che scompaiono

A differenza dei capitoli principali della serie, lo spin-off medievale ha avuto un ciclo di supporto vitale molto breve. Dopo il lancio iniziale e la pubblicazione di una singola espansione nel tardo 2011, intitolata The Sims Medieval: Nobili e Pirati, EA ha interrotto gli aggiornamenti e le patch. Nonostante la mancanza di supporto a lungo termine, il titolo si era ritagliato un solido seguito tra gli appassionati del franchise grazie alle sue meccaniche peculiari.

Il trono dei Sims ora è vacante

Al momento, Electronic Arts non ha diramato alcuna dichiarazione ufficiale per chiarire i motivi della rimozione. In assenza di comunicazioni, la community ha formulato diverse ipotesi. La spiegazione più pragmatica riguarda l'obsolescenza tecnica: essendo un titolo del 2011 non più aggiornato, EA potrebbe aver deciso di ritirarlo per evitare di vendere un prodotto potenzialmente problematico sui moderni sistemi operativi.

Un'altra teoria lega la rimozione alle recenti dinamiche commerciali del franchise principale. Pochi giorni fa, The Sims 4 ha ricevuto l'espansione Vita in Famiglia (il cui tema centrale si concentra su nobiltà, eredità e dinamiche di corte). È plausibile che l'azienda abbia preferito rimuovere un titolo più vecchio e non supportato per evitare che entrasse in competizione, seppur marginale, con le tematiche del nuovo pacchetto. Alcuni fan sperano che la rimozione possa spianare la strada a un remake, sebbene al momento non esista alcuna prova a sostegno di questa eventualità.

Dal punto di vista pratico, gli utenti che hanno già acquistato The Sims Medieval e lo possiedono nella propria libreria digitale potranno continuare a scaricarlo e giocarci senza limitazioni. Per i nuovi giocatori interessati a recuperare questo frammento della storia di The Sims, tuttavia, l'unica soluzione percorribile resta ormai la ricerca di una copia fisica sul mercato dell'usato.