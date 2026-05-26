World of Tanks: HEAT è disponibile da oggi e sta già subendo un bombardamento di recensioni negative

Wargaming ha annunciato la disponibilità di World of Tanks: HEAT , nuovo capitolo free-to-play della sue serie a base di carri armati, per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Il titolo è accessibile anche tramite la piattaforma di cloud gaming GeForce Now di Nvidia e supporta fin dal lancio sia il multiplayer multipiattaforma che il cross-save tra tutti i sistemi. Purtroppo il lancio è stato macchiato dalle moltissime recensioni negative ricevute dal gioco su Steam . Il motivo? I troppi crash che stanno piagando l'esperienza di molti.

Carri armati diversi

Come evidenziato dal trailer di lancio, HEAT si discosta dalla formula classica di World of Tanks offrendo un ritmo di gioco più veloce, strutturato attorno a diverse modalità PvP incentrate sull'eliminazione dei nemici e sul controllo degli obiettivi. Nello specifico, il gioco base include quattro tipologie di scontro (Postazione, Controllo, Uccisione Confermata e Conquista) giocabili su otto mappe caratterizzate da biomi e stili visivi differenti.

I giocatori possono scegliere tra 15 veicoli, personalizzabili attraverso vari moduli ed equipaggiamenti per adattarsi a diversi stili di gioco. Il lancio del titolo coincide con l'avvio della Stagione di Lancio, che offre cinque Pass Battaglia settimanali gratuiti. Il sistema di classi prevede tre ruoli sul campo di battaglia: Difensore, Assalto e Tiratore Scelto. Inizialmente sono disponibili tre agenti (Chopper, Kent e Hound), ai quali se ne aggiungeranno altri cinque sbloccabili progredendo nella stagione.

Artyom Yantsevich, product director del gioco, ha commentato l'uscita con entusiasmo: "Il lancio di HEAT rappresenta un traguardo importante per noi, ma per molti versi è solo l'inizio. Voglio ringraziare il nostro team e i nostri giocatori per aver contribuito a dare vita a HEAT. Siamo entusiasti per ciò che ci aspetta e non vediamo l'ora di far crescere HEAT insieme".