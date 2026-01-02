Genshin Impact presenta la verisone Luna IV: data di uscita, nuovi personaggi e codici promozionali

L'aggiornamento si intitola "Un viaggiatore in una notte d'inverno" e sarà disponibile a partire da mercoledì 14 gennaio su tute le piattaforme . Tra una novità e l'altra sono stati svelati i tradizionali tre codici promozionali che offrono 300 Primogemme, sempre molto apprezzate in vista dei nuovi banner. Potrete riscattarli dal sito ufficiale a questo indirizzo oppure direttamente dalla sezione Account > Riscatta un codice all'interno del gioco. Tenete presente che avete tempo solo fino alle 06:00 italiane del 13 ottobre per reclamare le ricompense.

Le novità principali dell'aggiornamento

La nuova versione introducono le ultime missioni dell'Archon del arco narrativo di Nod-Krai, che mettono insce lo scontro finale. Il Dottore, dopo aver ottenuto il potere dei Midolli lunari, affronta il viaggiatore e i suoi alleati trascinandoli in un dominio distorto creato da lui, dove le regole saltano e il combattimento diventa puro caos. Completando la missione si ottiene un nuovo completo per il viaggiatore o la viaggiatrice.

Colombina Iposelenia, la Fanciulla lunare, sarà un personaggio giocabile Hydro a 5★ con catalizzatore e si propone come supporto pensato per le reazioni lunari. Può infliggere danni da reazione anche fuori dal campo e potenziare tutte le reazioni lunari tramite il suo Dominio lunare. Questo dominio aggiunge vari effetti: più attacchi per la Carica lunare, risorse extra per la Fioritura lunare e un numero maggiore di colpi per la nuova Cristallizzazione lunare. Inoltre converte Electrocarica, Fioritura e Cristallizzazione di Hydro nelle rispettive versioni lunari e può persino rianimare un alleato durante le esplorazioni a Nod‑Krai.

Zibai, nuovo personaggio Geo a 5★ sfrutta meglio la nuova reazione di Cristallizzazione lunare, introdotta con la versione Luna IV. Entrando in uno stato speciale e accumulando energia, può scatenare un'abilità elementale che infligge danni basati proprio su questa reazione, aumentando potenza e frequenza degli attacchi man mano che la Cristallizzazione lunare viene attivata. La reazione, che nasce dall'incontro tra Geo e Hydro, evoca tre Gabbie lunari attorno ai nemici e, dopo tre attivazioni, scatena l'Armonia della Gabbia lunare con danni Geo e possibilità di colpi critici.

Durante la prima fase della versione Luna IV sarà disponibile il banner di Colombina e quello di Ineffa, mentre nella seconda fase sarà il turno di Zibai e Nuvilette. In quest'ultimo giro di banner debutterà anche Illuga, un nuovo personaggio 4★ Geo.

Illuga, uno dei nuovi personaggi di Genshin Impact

Le novità non finiscono qui. L'area di Nod‑Krai si espanderà verso nord introducendo Piramida, il quartier generale dei Guardaluce, che offre una vista diretta sul Pilastro di Embla e sulla Rupe Kipumaki, dove si annida la Caccia selvaggia. La nuova missione avventura porterà i giocatori a combattere al fianco dei Guardaluce e di Illuga per respingere ancora una volta questa minaccia. Parallelamente, a Liyue torna il Festival delle lanterne con eventi, minigiochi e ricompense, accompagnato da una storia legata al fenomeno celeste "Zhanzhu il Divoraluna" e al ritorno dell'Adepta Zibai, rimasta lontana dal mondo per anni. Durante le celebrazioni sarà possibile posizionare lanterne Xiao in città, condividere auguri con altri giocatori e raccogliere Monete della fortuna dagli Alberi del Tesoro propizio per ottenere premi speciali.

La versione Luna IV offrirà anche una lunga serie di ricompense gratuite: 1.600 Primogemme tramite posta e 10 Destino intrecciato con l'evento di accesso, il nuovo costume di Yaoyao tramite il Festival delle lanterne e un personaggio 4★ di Liyue da invitare. A queste si aggiungono i premi di Miliastra Mirabilia, che includono un set completo con testa da cavallo e altre ricompense legate agli eventi. La stessa Miliastra Mirabilia introdurrà inoltre una modalità Classica che permette di invitare alcuni personaggi di Teyvat nei livelli Mirabilia, oltre alla possibilità di sostenere gli artefici acquistando la Scatola colorata delle meraviglie per sbloccare ulteriori contenuti di gioco.