Genshin Impact svela la versione Luna III: data di uscita, nuovi banner e i codici con 300 Primogemme gratis

L'aggiornamento, intitolato "Canzone lunare del firmamento - Interludio: Notturno dell'Estremo Nord", sarà disponibile a partire dal 3 dicembre su tutte le piattaforme. Oltre ai nuovi contenuti, come da tradizione, sono stati condivisi tre codici promozionali che offrono 300 Primogemme, sempre molto apprezzate in vista dei nuovi banner. Potrete riscattarli dal sito ufficiale a questo indirizzo oppure direttamente dalla sezione Account > Riscatta un codice all'interno del gioco. Tenete presente che avete tempo solo fino alle 05:00 italiane del 24 novembre per reclamare le ricompense.

Hoyoverse oggi ha presentato oggi i contenuti in arrivo su Genshin Impact con la versione Luna III (numericamente la patch 6.2), che includono un nuovo personaggio giocabile, eventi a tempo limitato e missioni della storia.

Nuove missioni della storia e personaggi giocabili

La versione Luna III continua la storia con nuove missioni principali da dove si era interrotta. Dopo la sconfitta del Vindice di Solnari, la città di Nasha torna a vivere con la festosa Notte di Preghiera lunare, un evento che invita i giocatori a esplorare bancarelle, giochi e a raccogliere ricordi in un opuscolo prima che la Damigella faccia ritorno sulla luna. Le celebrazioni vengono però interrotte dall'arrivo di ospiti inattesi dell'Hexenzirkel: Alice, madre di Klee, e Nicole Reeyn, già guida del viaggiatore nella profezia di Fontaine. Le due portano notizie inquietanti: i confini di Teyvat si stanno indebolendo e misteriosi "fantasmi" infestano Nod-Krai. Con l'aiuto di Albedo, Durin e il Vagabondo, i giocatori dovranno indagare e fare luce su queste apparizioni.

Verranno introdotti due nuovi personaggi giocabili. Durin è un'unità 5 stelle Pyro armato di spada e dotato di una duplice forma di combattimento. Questa doppia natura gli conferisce due poteri: uno legato all'anima pura di Simulanka, che riduce la resistenza elementale dei nemici e infligge danni Pyro ad area; l'altro, infuso dal potere dell'Abisso, capace di devastanti attacchi singoli e di potenziare reazioni come Vaporizzazione e Fusione. Debutta inoltre Jahoda, personaggio Anemo a 4 stelle con arco, capace di curare e assorbire elementi per infliggere danni.

Durante la fase 1 della versione Luna III saranno disponibili i banner di Durin e Venti, con Jahoda come personaggio 4 stelle con maggiori probabilità di ottenimento. Seguono nella fase 2 quelli di Varesa e Xilonen.

Durin

La versione Luna III introduce l'attributo Hexerei, che potenzia personaggi legati all'Hexenzirkel: Durin, Venti, Klee, Albedo, Mona, Razor, Fischl e Sucrose. Ogni missione svela una trama personale e modifica abilità e costellazioni. Con almeno due personaggi Hexerei in squadra si attiva l'effetto "Rito segreto", che amplifica le capacità del gruppo. Venti, in particolare, risveglia nuovi poteri: i suoi attacchi normali diventano Frecce Spezzavento e la durata della sua abilità "In mezzo alla tempesta" si estende. I dettagli sono consultabili nel gadget Dizionario della piccola strega.

La versione include anche l'evento Viaggio innevato delle Anime ardenti al Picco del Drago, con minigiochi e l'arma esclusiva Arco pluviale del serpente arcobaleno. A Nod-Krai, nuove storie attendono i giocatori nella Sala della Luna d'argento, mentre gli Echi immaginari si arricchiscono di varianti per Klee e Albedo. Infine, il modulo UGC Miliastra Mirabilia si espande con il Centro risorse Mirabilia, che permette la condivisione di contenuti creativi, nuove ricompense e una lobby invernale.