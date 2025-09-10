0

Genshin Impact lancia oggi la versione 6.0 "Luna I", con la nuova regione di Nod-Krai e tante altre novità

Genshin Impact si evolve ancora e raggiunge la versione 6 detta "Luna I", che introduce la nuova regione di Nod-Krai e tante altre novità, tre personaggi giocabili e altro.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/09/2025
La copertina di Genshin Impact Versione 6: Luna I
Genshin Impact
Genshin Impact
Articoli News Video Immagini

Come era stato annunciato in precedenza, arriva oggi il nuovo grande aggiornamento per Genshin Impact, ovvero la versione 6.0 "Luna I", che introduce la regione di Nod-Krai e tante altre novità in termini di eventi, contenuti, ricompense e storia.

L'aggiornamento era stato annunciato già il mese scorso con la presentazione della versione 6.0 di Genshin Impact, ma i contenuti sono disponibili da oggi, 10 settembre, data in cui prende il via la versione Luna I, o "Danza di maree innevate e boschi brinosi".

Tra le novità principali c'è l'arrivo di una nuova area esplorabile chiamata Nod-Krai, che rappresenta la settima regione principale nel mondo del gioco, che porterà i giocatori a scoprire nuove aree, personaggi e avventure.

Nuova area, nuovi personaggi e altri eventi

I giocatori che hanno completato la storia principale di Liyue possono cominciare immediatamente la nuova missione dell'Archon, durante la quale affronteranno una serie di crescenti tumulti a Nod-Krai insieme a un gruppo di personaggi.

Avremo a che fare con la Messaggera dei Fatui Marionetta, a comando di una roccaforte a Nod-Krai, ma insieme a questi eventi emergeranno ulteriori informazioni su un piano di conquista del potere della luna, che metteranno in moto vari eventi.

Honkai: Nexus Anima è il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact Honkai: Nexus Anima è il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact

I giocatori si troveranno a unirsi a Lauma degli Eredi della Luna gelata nel conflitto contro i Fatui per respingere l'implacabile Caccia selvaggia al fianco di Flins, e incontreranno volti nuovi e familiari a Nasha, come Dori, Nefer e Jahoda.

Tre nuovi personaggi giocabili fanno il loro debutto in questa espansione, alcuni dei quali in grado di innescare speciali reazioni lunari potenziate dalla luna:

  • Lauma, la Cantaluna, è un personaggio a 5 stelle Dendro, dotato di Catalizzatore che introduce la reazione di Fioritura lunare. Questa reazione crea una risorsa speciale nota come "Rugiada verdeggiante", che Lauma utilizza per aumentare i danni da reazioni di Fioritura inflitti dai membri del suo gruppo
  • Flins, altro personaggio a 5 stelle, è dotato di lancia, sfrutta il potere di Electro per infliggere potenti colpi di Carica lunare
  • Aino è un personaggio a 4 stelle Hydro, che può essere reclutata gratuitamente durante la nuova missione dell'Archon

Nella prima metà della versione Luna I Lauma farà il suo debutto insieme alla rerun di Nahida e al Desiderio delle cronache a tema Sumeru, mentre nella seconda metà saranno disponibili Flins e Aino insieme alla rerun di Yelan.

Ogni nuovo personaggio della versione Luna I può inoltre interagire in maniera unica con il mondo di gioco, aprendo nuovi elementi di storia e sbloccando ulteriori abilità.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Genshin Impact lancia oggi la versione 6.0 "Luna I", con la nuova regione di Nod-Krai e tante altre novità