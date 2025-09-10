Genshin Impact lancia oggi la versione 6.0 "Luna I", con la nuova regione di Nod-Krai e tante altre novità

L'aggiornamento era stato annunciato già il mese scorso con la presentazione della versione 6.0 di Genshin Impact , ma i contenuti sono disponibili da oggi , 10 settembre, data in cui prende il via la versione Luna I, o "Danza di maree innevate e boschi brinosi".

Come era stato annunciato in precedenza, arriva oggi il nuovo grande aggiornamento per Genshin Impact , ovvero la versione 6.0 "Luna I" , che introduce la regione di Nod-Krai e tante altre novità in termini di eventi, contenuti, ricompense e storia.

Nuova area, nuovi personaggi e altri eventi

I giocatori che hanno completato la storia principale di Liyue possono cominciare immediatamente la nuova missione dell'Archon, durante la quale affronteranno una serie di crescenti tumulti a Nod-Krai insieme a un gruppo di personaggi.

Avremo a che fare con la Messaggera dei Fatui Marionetta, a comando di una roccaforte a Nod-Krai, ma insieme a questi eventi emergeranno ulteriori informazioni su un piano di conquista del potere della luna, che metteranno in moto vari eventi.

I giocatori si troveranno a unirsi a Lauma degli Eredi della Luna gelata nel conflitto contro i Fatui per respingere l'implacabile Caccia selvaggia al fianco di Flins, e incontreranno volti nuovi e familiari a Nasha, come Dori, Nefer e Jahoda.

Tre nuovi personaggi giocabili fanno il loro debutto in questa espansione, alcuni dei quali in grado di innescare speciali reazioni lunari potenziate dalla luna:

Lauma, la Cantaluna, è un personaggio a 5 stelle Dendro, dotato di Catalizzatore che introduce la reazione di Fioritura lunare. Questa reazione crea una risorsa speciale nota come "Rugiada verdeggiante", che Lauma utilizza per aumentare i danni da reazioni di Fioritura inflitti dai membri del suo gruppo

Flins, altro personaggio a 5 stelle, è dotato di lancia, sfrutta il potere di Electro per infliggere potenti colpi di Carica lunare

Aino è un personaggio a 4 stelle Hydro, che può essere reclutata gratuitamente durante la nuova missione dell'Archon

Nella prima metà della versione Luna I Lauma farà il suo debutto insieme alla rerun di Nahida e al Desiderio delle cronache a tema Sumeru, mentre nella seconda metà saranno disponibili Flins e Aino insieme alla rerun di Yelan.

Ogni nuovo personaggio della versione Luna I può inoltre interagire in maniera unica con il mondo di gioco, aprendo nuovi elementi di storia e sbloccando ulteriori abilità.