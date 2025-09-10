Genshin Impact lancia oggi la versione 6.0 "Luna I", con la nuova regione di Nod-Krai e tante altre novità

Come era stato annunciato in precedenza, arriva oggi il nuovo grande aggiornamento per Genshin Impact, ovvero la versione 6.0 "Luna I", che introduce la regione di Nod-Krai e tante altre novità in termini di eventi, contenuti, ricompense e storia.
L'aggiornamento era stato annunciato già il mese scorso con la presentazione della versione 6.0 di Genshin Impact, ma i contenuti sono disponibili da oggi, 10 settembre, data in cui prende il via la versione Luna I, o "Danza di maree innevate e boschi brinosi".
Tra le novità principali c'è l'arrivo di una nuova area esplorabile chiamata Nod-Krai, che rappresenta la settima regione principale nel mondo del gioco, che porterà i giocatori a scoprire nuove aree, personaggi e avventure.
Nuova area, nuovi personaggi e altri eventi
I giocatori che hanno completato la storia principale di Liyue possono cominciare immediatamente la nuova missione dell'Archon, durante la quale affronteranno una serie di crescenti tumulti a Nod-Krai insieme a un gruppo di personaggi.
Avremo a che fare con la Messaggera dei Fatui Marionetta, a comando di una roccaforte a Nod-Krai, ma insieme a questi eventi emergeranno ulteriori informazioni su un piano di conquista del potere della luna, che metteranno in moto vari eventi.
I giocatori si troveranno a unirsi a Lauma degli Eredi della Luna gelata nel conflitto contro i Fatui per respingere l'implacabile Caccia selvaggia al fianco di Flins, e incontreranno volti nuovi e familiari a Nasha, come Dori, Nefer e Jahoda.
Tre nuovi personaggi giocabili fanno il loro debutto in questa espansione, alcuni dei quali in grado di innescare speciali reazioni lunari potenziate dalla luna:
- Lauma, la Cantaluna, è un personaggio a 5 stelle Dendro, dotato di Catalizzatore che introduce la reazione di Fioritura lunare. Questa reazione crea una risorsa speciale nota come "Rugiada verdeggiante", che Lauma utilizza per aumentare i danni da reazioni di Fioritura inflitti dai membri del suo gruppo
- Flins, altro personaggio a 5 stelle, è dotato di lancia, sfrutta il potere di Electro per infliggere potenti colpi di Carica lunare
- Aino è un personaggio a 4 stelle Hydro, che può essere reclutata gratuitamente durante la nuova missione dell'Archon
Nella prima metà della versione Luna I Lauma farà il suo debutto insieme alla rerun di Nahida e al Desiderio delle cronache a tema Sumeru, mentre nella seconda metà saranno disponibili Flins e Aino insieme alla rerun di Yelan.
Ogni nuovo personaggio della versione Luna I può inoltre interagire in maniera unica con il mondo di gioco, aprendo nuovi elementi di storia e sbloccando ulteriori abilità.