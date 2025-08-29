Genshin Impact presenta la versione 6.0 “Luna I”: data di uscita, i nuovi personaggi e 300 Primogemme gratis

Tra una novità e l'altra sono stati svelati tre codici promozionali che offrono 300 Primogemme e altre risorse utili. Potrete riscattarli dal sito ufficiale a questo indirizzo oppure direttamente dalla sezione Account > Riscatta un codice all'interno del gioco.

L'aggiornamento si intitola "Canzone lunare del firmamento: Transizione" e sarà disponibile a partire dal 10 settembre su tutte le piattaforme. È il primo di una serie di "Canzone Lunare del Firmamento" in arrivo durante il corso di un anno, che non solo introdurranno la regione di Nod-Krai, ma sveleranno anche i misteri dietro la luna di Teyvat.

Le novità della versione Luna I

L'aggiornamento introdurrà delle nuove missioni principali. Al termine dell'avventura a Natlan, i giocatori di Genshin Impact potranno esplorare le tre isole di Nod-Krai, una nuova regione ricca di misteri e poteri elementali. Qui si uniranno a Lauma, degli Eredi della Luna Gelata, per combattere i Fatui, affronteranno la Caccia selvaggia con Flins e incontreranno nuovi personaggi a Nasha. In particolare, il piano dei Fatui per ottenere il potere lunare si intensifica con l'arrivo di Sandrone, detta "la Marionetta", e la presenza enigmatica di Colombina, ora venerata come la Fanciulla lunare.

Nuova regione, nuove ambientazioni da visitare e anche nuove meccaniche legate all'esplorazione. Nod-Krai è permeata da un'antica energia chiamata Kuuvahki, che influenza l'ambiente e può essere sfruttata dai giocatori per superare ostacoli o trasformarsi in una creatura elementale chiamata Kuuhenki, utile per esplorare zone nebbiose e percorsi speciali. Questo potere si manifesta anche nei combattimenti, offrendo nuove opzioni strategiche.

La versione Luna I introdurrà tre nuovi personaggi giocabili originari di Nod-Krai. Lauma, personaggio da cinque stelle con poteri Dendro che usa i Catalizzatori, può attivare la nuova reazione Fioritura lunare e trasformarsi in una forma simile a un cervo. Flins, anch'egli da cinque stelle, utilizza il potere Electro per scatenare attacchi devastanti e una tempesta di lance, mentre Aino, personaggio da quattro stelle di Hydro armata di Claymore, è un'inventrice che porterà con sé la macchina da combattimento Ineffa e un boss papero chiamato Cazzotto Paperotto.

I banner della prima fase includeranno Lauma e la rerun di Nahida, mentre nella seconda fase saranno disponibili Flins e Yelan, con Aino tra i personaggi a quattro stelle più facilmente ottenibili. Per celebrare il quinto anniversario del gioco, l'aggiornamento offrirà numerosi bonus, tra cui un personaggio da cinque stelle gratuito, dieci Destino intrecciato, 1.600 Primogemme, gadget esclusivi di Nod-Krai e altri premi tramite la posta di gioco. Inoltre, Aino potrà essere aggiunta gratuitamente al gruppo durante le missioni dell'Archon.