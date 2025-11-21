Gli zombie di Call of Duty: Black Ops 7 conquistano lo spazio nel trailer di Astra Malorum

All'interno di questa testa gigantesca, in stile Guardiani della Galassia , i personaggi si trovano di fronte uno scenario inedito, Astra Malorum appunto, che farà da sfondo alle loro nuove battaglie.

L'Endgame di Call of Duty: Black Ops 7 diventa accessibile a tutti e si torna a Nuketown

La squadra deve vedersela ancora una volta contro orde di non-morti e mostruosità varie , qualcuno di loro rischia di restarci secco ma alla fine il gruppo riesce a infliggere un ultimo, poderoso attacco e a concludere la propria corsa in una sorta di enorme teschio.

Ritroviamo infatti i protagonisti della modalità Zombie a bordo del pickup ultrapotenziato introdotto nello scenario Ceneri dei Dannati, a cui sono stati aggiunti addirittura due propulsori per il volo nello spazio dell'Etere Oscuro.

Il nuovo trailer cinematografico della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 ci dà il benvenuto ad Astra Malorum , la nuova mappa in arrivo durante la Stagione 1, attraverso sequenze fra le più spettacolari che si siano mai viste nella serie Activision.

Una modalità Zombie mai così folle

I personaggi e la storia della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 7 ponevano le premesse per la campagna più grande di sempre, ma anche la più folle e spettacolare: possiamo confermarlo anche dopo aver visto questo nuovo trailer.

Quando siamo stati a Londra per la recensione di Call of Duty: Black Ops 7 ci sono state mostrate alcune delle novità in arrivo per la modalità Zombie: non possiamo ancora rivelare di cosa si tratta, ma è roba davvero grossa, anzi enorme.