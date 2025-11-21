A partire da oggi JDM: Japanese Drift Master è disponibile anche su Xbox Series X|S: il gioco di guida sviluppato da Game Factory si lancia in derapata sulla console Microsoft, mentre non ci sono ancora notizie in merito alla data di debutto su PS5.

Ispirato a opere come Initial D e Fast & Furious: Tokyo Drift, JDM: Japanese Drift Master racconta la storia di Touma, un ragazzo polacco con la passione per le auto che si è appena trasferito in Giappone, dove di giorno consegna sushi a domicilio e di notte accetta qualsiasi sfida di velocità.

La trama del gioco viene raccontato attraverso vere e proprie pagine di un manga, introducendo man mano nuovi personaggi e consentendoci di esplorare liberamente la regione open world di Guntama, ispirata alle zone di Gunma, Saitama e Nagano.

La mappa offre un mix di tornanti di montagna, highway illuminate e distretti industriali labirintici, ricreando alla perfezione l'immaginario automobilistico di un Giappone "da anime", completo di scorci evocativi e strade che invitano al rischio.