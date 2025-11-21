0

Le cuffie CMF Headphone Pro con cancellazione attiva del rumore sono in sconto su Amazon

Tra le offerte del Black Friday di Amazon troviamo le cuffie over-ear CMF Headphone Pro con uno sconto del 30%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/11/2025
Cuffie CMF Headphone Pro

Su Amazon sono disponibili le cuffie CMF Headphone Pro a 69 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 92,10 €, e il prezzo consigliato di 99 €, permettendoti di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi trovare diverse colorazioni nei box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche delle cuffie CMF Headphone Pro

Queste cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore, in grado di eliminare i rumori ambientali adattandosi all'ambiente circostante, passando automaticamente dalla modalità forte a quella leggera. Inoltre, è presente la Modalità Trasparenza, se preferisci sentire ciò che accade intorno a te.

Cuffie CMF Headphone Pro
Cuffie CMF Headphone Pro

I controlli sono intuitivi grazie alle funzioni tattili dedicate: scorri per regolare i bassi o gli alti, oppure ruota per regolare il volume. Il suono è particolarmente nitido e immersivo, grazie anche alle modalità Cinema e Concerto. La batteria, invece, offre fino a 100 ore di riproduzione o 50 ore con la cancellazione del rumore attivata.

