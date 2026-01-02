Dopo averlo guardato, siamo ragionevolmente sicuri che il trailer italiano di Wonder Man vi convincerà a guardare la serie TV Marvel, che sarà disponibile a partire dal 28 gennaio sulla piattaforma streaming Disney+.
Pur con tutte le perplessità iniziali circa il materiale di riferimento (anche se non si tratta assolutamente della prima volta che il Marvel Cinematic Universe pesca dall'Universo Ultimate, vedi Nick Fury), lo show con protagonisti Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley e Zlatko Buric sembra infatti poter contare su qualità indiscutibili.
A cominciare proprio dal cast, che vede nelle sue figure centrali delle personalità di spessore, vincitori di importanti riconoscimenti e decisamente bravi nel loro mestiere, cosa che si riesce a percepire persino nei pochi secondi di questo ottimo montaggio.
La trama della serie televisiva sembra chiara e ben definita, ma le situazioni che ruotano attorno a questo impianto hanno un grande potenziale per farci divertire, se la scrittura di Wonder Man risulterà essere riuscita come appare in questa piccola anteprima.
Non il momento migliore?
Certo, lanciare il nuovo trailer di Wonder Man subito dopo il teaser di Thor per Avengers: Doomsday e con il video dedicato agli X-Men in procinto di essere pubblicato ufficialmente non è stata forse un'idea brillante, ma non c'è dubbio che si tratti di una gran bella presentazione per la serie televisiva.
Lo show riuscirà a mantenere le promesse e porterà sullo schermo una versione convincente di Simon Williams? Lo scopriremo appunto il prossimo 28 gennaio, quando comincerà la serializzazione di Wonder Man su Disney+.