La raccolta Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted riporta sui nostri schermi due classici di CAVE

City Connection ha presentato Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted , una nuova raccolta dedicata a due degli shoot 'em up più particolari realizzati da CAVE Interactive: Muchi Muchi Pork! e PinkSweets: Ibara Sorekara. Il bundle sarà disponibile dal 1° ottobre su PlayStation 5, Nintendo Switch e P C (su Steam). In Giappone è prevista anche una versione fisica per PlayStation 5 e Nintendo Switch, mentre alcune inserzioni apparse su Amazon Francia indicano che clear River Games distribuirà l'edizione retail anche in occidente.

Due strani sparatutto

La raccolta ripropone entrambi i titoli arcade con numerose varianti e modalità extra. Muchi Muchi Pork! mantiene il suo stile ironico e sopra le righe, mettendo i giocatori contro macchine fuori controllo che trasformano l'umanità in maiali. Il sistema di gioco ruota attorno agli attacchi "Lard Attack", utilizzati per accumulare grandi quantità di punti e riempire lo schermo di oggetti bonus.

PinkSweets: Ibara Sorekara propone invece un'atmosfera diversa, raccontando l'assalto di cinque sorelle impegnate a salvare la madre imprigionata su un'isola remota. In questo caso il gameplay punta maggiormente sull'utilizzo difensivo dello Shield e sull'attacco speciale "Rose Cracker", capace di eliminare sia nemici sia proiettili.

Entrambi i giochi includeranno le versioni arcade originali, modalità bilanciate pensate per rendere l'esperienza più accessibile e diverse varianti ad alta difficoltà dedicate ai giocatori esperti. Non mancheranno inoltre modalità Arrange con modifiche alle meccaniche di gioco e opzioni aggiuntive per il punteggio.

Tra le novità introdotte figura anche una colonna sonora riarrangiata, con la possibilità di alternare le tracce originali e quelle remixate per creare una playlist personalizzata. Tra i compositori coinvolti figurano Daisuke Matsumoto, Yosuke Yasui, Hagane e Sean Bialo. La raccolta supporterà inoltre classifiche online e registrazione dei replay, permettendo ai giocatori di salvare e condividere le proprie partite migliori.